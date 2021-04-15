【本報訊】美國3月份零售銷售急升9.8%，創10個月最大升幅，還有聯儲局主席鮑威爾周三於華盛頓經濟學會發言時提到，明年底前極不可能加息。紐約股市周四高開，道指及標指齊創新高，其中道指曾升逾200點，挑戰34000點。

鮑威爾：明年底前難加息

本港昨晚約10時15分，道指報33940點，升210點；標指報4151點，升26點；納指未能守住14000點水平，但仍升130點，報13989點。美滙指數徘徊近一個低位，曾昨見91.68，跌0.01% ; 10年期美國國債孳息向下，曾見1.58厘水平。

鮑威爾周三向華盛頓經濟學會發言指，要視乎經濟的進展而決定是否加息，待通貨膨脹率持續達到2%，而且就業市場完全恢復後再考慮加息，惟上述兩項情況2022年年底前同步達到目標的機會低。聯儲局前日公佈褐皮書顯示，由今年2月底至4月初，美國經濟復蘇步伐加快，料短期物價持續擴張。

鮑威爾於講話又提到，聯儲局可能在考慮加息很早之前，就開始縮減買債規模，明確未來調整貨幣政策的次序，但這些調整可能要等待數個月，甚至數年後才會開始。他亦重申對經濟前景樂觀的看法，隨着疫苗接種力度加強，美國經濟似乎復蘇加快，但當局不會急於收緊刺激措施。而聖路易斯聯儲銀行行長布拉德日前於訪問指，若美國疫苗接種率未足75%，當局不會考慮收水。

美國昨日公佈多項經濟數據，反映復蘇動力增強。美國3月零售銷售急升9.8%，為去年5月以來最大升幅 ; 扣除汽車的零售銷售按月升8.4%，主要受惠華府新一輪現金紓困支票到賬，刺激餐飲、酒吧和零售實體店銷情大幅反彈。