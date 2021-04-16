加密貨幣炒到㷫烚烚，最新仲有類近電子簽名功能嘅NFT（非同質化代幣）喺藝術品市場大行其道，求祈一樣數碼作品掛上NFT都升價百倍，連做開假髮嘅訓修實業（1962），都抽埋NFT水要搞數碼假髮。

所謂NFT，即係透過區塊鏈技術，將音樂、圖片、影片等嘅數碼檔案整個獨一無二嘅代碼，每次交易都會紀錄低轉手比邊個，可以分辨到邊個先係呢啲數碼資產嘅主人。

NFT當炒，連做開實業嘅訓修都話集團要投資開發「數碼假髮」，利用NFT技術構建一個數碼假髮產品系列，仲要納入長期業務戰略咁話。

訓修行政總裁（CEO）張有滄仲話，買咗佢哋嘅數碼假髮，就可以輕輕鬆鬆咁喺數碼生活中隨處使用，仲叫人想像下可以喺社交帖文、直播或者視頻電話隨時隨地戴假髮。到底咩事先要喺網上戴住個假髮？愚人節唔係過咗好耐喇咩？

其實NFT依家非常Hit，Twitter創辦人多爾西就將佢喺平台上嘅第一條Tweet整成NFT拍賣，最後賣到290萬美元。Tesla行政總裁馬斯克都有湊熱鬧，作咗首歌話要當NFT賣，有人開價過百萬美元，不過最後佢縮沙冇賣。至於Fashion界，Gucci都有推出一款虛擬波鞋，每對賣12美金。

李華華

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略