疫情緩和，踏入第2季，樓市氣氛持續旺勢，帶動樓價指數保持升勢。反映樓價走勢的中原城市價領先指數中，CCL (中小型單位)及CCL(大型單位)連續6周於180點附近企穩， CCL_Mass連續6周於182點附近企穩，四大指數走勢反覆向上。而中原城市領先指數CCL最新報179.95點，按周跌0.75%，惟過去6周累升1.57%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，四大整體指數中，豪宅升勢較突出，CCL(大型單位)累升3.12%、CCL(中小型單位)累升1.28%、及CCL_Mass累升0.97%。下周指數開始反映復活長假的市況，CCL的升勢能否加快，升幅可否擴大，仍有待觀察。

中原城市領先指數CCL最新報179.95點，按周跌0.75%，與2月底報177.17點，則累升1.57%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.10點，按周跌0.75%。CCL(中小型單位)報180.12點，按周跌0.71%。 CCL(大型單位)報179.05點，按周跌0.96%。

CCL、CCL (中小型單位)及CCL(大型單位)連續6周於180點附近企穩， CCL_Mass連續6周於182點附近企穩。四區樓價三升一跌及三跌一升，6周內分別出現3次及2次，四區樓價走勢各自反覆升跌，但整體走勢仍然向上。近6周計，九龍CCL_Mass升幅顯著，累升2.66%。同期新界西累升2.12%，新界東累升1.39%，港島累跌2.40%。

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