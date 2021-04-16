國際貨幣基金組織（IMF）一位高級官員警告稱，若中國與歐美之間科技脫鉤，全球經濟所受到的衝擊，勢較中美貿易戰更嚴重

MF中國代表團團長Helge Berger接受《彭博》訪問，他指全球一體化的融合程度非常高，假如各國禁止交換知識和技術，最終將付出很大的代價。根據IMF的一項研究估算，科技脫鉤有機會導致眾多國家GDP損失約5%，較中美貿易戰估計損失的10倍。

美國總統拜登上台後延續特朗普的對華政策，正審查每年3,000多億美元中國進口商品的關稅，以及第一階段貿易協議，而本月初美國商務部再把7間中國高科技機構列入實體清單（Entity List），指控這些機構參與建造中國軍方使用的超級電腦或大規模破壞力武器。

Berger認為圍繞中美關係的持續緊張局勢，是全球要考慮的一大風險因素，他估計去年全球因貿易戰的經濟影響約GDP 0.4%，建議這兩個世界最大經濟體應盡力尋找合作方式。

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