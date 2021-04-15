【本報訊】延遲發表年度業績、中國最大處置不良資產管理公司中國華融（2799）接連爆出債務危機，其美元債價格跌至垃圾債水平，不過國內人民幣債券卻十分穩定。市場預期主要由於中國境內部份金融機構料中央會出手救亡，故未見拋售。

基金：勿低估面臨挑戰

彭博報道，截至14日收盤，華融境外包括2022年4月到期、票息3.75厘的美元債在內的多數美元票據，每1美元面值買價已跌至不足70美分。不過存續規模約1,225億元人民幣的境內債券交易，不活躍且估值穩定，未有出現美元債雪崩式下跌。除子公司華融證券的公司債「20華融G1」價格跌至86.48元外，其餘華融旗下債券跌幅均有限。發行金額190億元、將於2022年11月到期的「19中國華融債01」，截至14日的中債估值在4.56厘附近，少有成交；華融湘江銀行票息4.3厘的永續債在96.7元，較一個月前無變動。

報道引述私募基金高熵資本董事長鄧浩表示，「跟境內債券中介機構交流，看上去不少境內投資人看法偏樂觀，還是有信仰。不過，之前如銀行這樣關乎儲戶和金融市場的主體，都採用了重整方式來解決問題，現在至少不應該低估華融面臨的挑戰」。南京證券固收分析師楊浩認為，「在估值大體穩定的情況下，投資人暫時也沒有被動強制減倉的壓力」。

評級機構亦調整中國華融的評級展望，中誠信國際公告，關注到近年中國華融盈利水平下降，決定將其評級展望由穩定轉為負面，維持其主體信用等級為AAA。