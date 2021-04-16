美國科技股不少已企穩陣腳，有些更已再破頂，半導體龍頭NVIDIA（NVDA）是其中一隻。

遊戲及數據中心業務是NVIDIA主收入來源。在截至2021年1月底的第四季度，兩者分別佔收入50%及38%（見附表）。

遊戲業務收入創新高

受惠宅經濟及遙距工作需求，很多電腦製造商都力推新產品，NVIDIA在期內與多個品牌合作推出超過70款搭載NVIDIA GeForce RTX™ 30系列GPU的手提電腦。因此，不論第四季或全個財年，遊戲業務均創出新高。

在第四季遊戲業務收入達25億美元，同比升67%，按季亦升10%。全年計收入77.6億美元，按年升41%。

順帶一提，NVIDIA亦有打造自家遊戲平台GeForce NOW，而且在第四季已開放至iOS Safari也可使用，估計能令會員數目有現時超過600萬再向上升。

數據中心增長動力強

數據中心是NVIDIA增長最快的業務，這是因為其顯示卡及相關系統被更多運用在人工智能及雲端服務，實為一大護城河優勢。管理層形容這就像移動電話出現對每個行業產生影響的時刻。

另外，收購數據中心網路設備廠商Mellanox，也可幫助NVIDIA擴大市佔及產品覆蓋。

在第四季，數據中心業務收入按年升97%至19億美元。若全年看，收入達67億美元，按年升124%。可見增長動力充沛。

事實上，女股神方舟投資Cathie Wood估計，GPU將會取代傳統的英特爾（Intel）設備，所以增長不會慢下來。此外，NVIDIA的新產品有更強大能力，BlueField DPU系列（Data Processing Unit，數據處理單元）能集合網絡、儲存及保安等功能，可使系統其他CPU釋放寶貴的內核。一個DPU可提供相當於消耗125個CPU內核所需的數據中心服務。數據中心業務的增長潛力相信仍有很大的上升空間。

除了以上兩大業務主力，自動化駕駛的未來潛力實在不應被忽視，雖然目前佔NVIDIA收入只微不足道，在第四季更按年跌11%。不過，公司已與上汽集團及蔚來等車企合作，利用NVIDIA的芯片於竹自動駕駛功能。無人駕駛或自動駕駛是未來大勢所趨，絕對會是一塊肥肉。

收購ARM成敗難料

NVIDIA現時的業務增長根本不用擔心，至於是否可更進一步，倒要看從日本軟銀集團收購英國晶片設計商ARM的計劃能否成功。因為這能為公司帶來新的商業模式，特別是加入技術授權，不用只跟硬體更新的傳統周期去推動產品升級及銷售。雖然收購遇上重大阻力，但仍有少許憧憬。

另外，NVIDIA近日宣佈推出首款基於ARM 架構的CPU 處理器「NVIDIA Grace」，這為一款專門為 AI 資料中心設計的高性能伺服器 CPU，預期在2023年開售。英特爾在數據中心CPU的市佔率預期90%，NVIDIA此舉顯然是要搶佔英特爾市場。

第四季業績再創高峰

芯片股近期業績不斷創出紀錄，台積電最新公佈2021年首季業績亮麗。NVIDIA在2月底公佈截至今年1月底的2021財年第四季季績也十分強勁，收入創新高達50億美元，按年升61%，按季則升6%。GAAP每股攤薄盈利為2.31美元，按年升51%。Non-GAAP每股攤薄盈利3.1美元，按年升64%。

若看全個財年，收入同樣創紀錄達166.8億美元，按年升53%。GAAP每股攤薄盈利為6.9美元，按年升53%。Non-GAAP每股攤薄盈利10美元，按年升73%。相信NVIDIA業務強勁勢頭在今年可以延續。

NVIDIA的PE已升至92倍，絕對稱不上平，但如果大家在早前調整時沒有買，想找一些增長前景相對穩健明朗的科技股，NVIDIA仍是值得考慮的好選擇。

梁耀康

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