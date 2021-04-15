極速同你睇譚仔A1，你食嗰碗譚仔十件事！

1：2020年疫情年，去到12月底九個月，譚仔同三哥，收入13億元；比19年同期冇疫情，只係少咗600萬收入。

2：日均收入330萬左右，每間舖日均收入36640蚊

3：堂食按年少左三成，外賣貢獻收入，由原本四分一左右，已升至近一半。

4：譚仔同三哥客戶人數，難分難解，九個月內，大家都有1100萬人。

5：人均消費58蚊

6：你每食100蚊，佢地賺19蚊，扣埋稅，九個月計，就17.8蚊左右。

7：有趣嘅係，三哥經營利潤率係勁過譚仔，三哥係21.8%；譚仔16.8%

8：毛利率73%；你每食100蚊，有27蚊係食物成本，有30蚊係出糧俾譚仔姐姐，另外有21蚊係去咗租金物業開支

9：疫情前，食客現金支付佔比84％，但疫情期間，即係去年1月至9月，佔比雖然跌，但仍然有63％；八達通就由10％升到21％；其他支付方式就佔近16％

10：睇譚仔國際高層資料，見到一個勵志故事：高層之一胡家輝，係同心（即係譚仔）助理總經理。睇返Profile，佢18歲做麥當勞，做足17年，做到成為餐廳經理。之後去譚仔一年，就走去建華做高級營運經理，三年後返譚仔。中間，即係佢36歲嗰年，先透過遙距課程拎個degree。而家佢41歲，係準上市公司高層。所以話，邊個話做老麥就冇前途！

by千頌C

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