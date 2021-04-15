【本報訊】今年首季樓市爆發小陽春，銀行積極爭取按揭生意，首季新取用及批出貸款顯著上升。經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年3月，新批出按揭保險計劃貸款宗數達5,683宗，較2月的4,432宗增加1,251宗，升幅28.2%，而新取用按揭保險計劃貸款，由跌轉升，上月錄1,953宗，按月增691宗或升54.8%。

香港按揭證券最新資料顯示，上月新取用按揭保險計劃貸款錄1,953宗，較2月的1,262宗增691宗或54.8%，連跌三個月後回升，創七個月新高；金額為106.76億元，較2月的67.67億元大增39.09億元或57.8%，連跌兩個月後回升，創八個月新高。

銀行亦積極承按，上月新批出按揭保險計劃貸款宗數達5,683宗，較2月份的4,432宗增加1,251宗或28.2%；金額為313.57億元，較2月的240.1億元增加73.47億元，升幅為30.6％，宗數及金額分別創該行近12年來及有紀錄以來新高。

業界料需求持續高企

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，未來選用按保的需求將會一直維持高水平，而未來發展商推出的新盤亦大多以中小型單位為主，相信將有利不少選用建築期付款的買家以按保承造高成數按揭入市。