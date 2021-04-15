【本報訊】港鐵項目買少見少，黃竹坑站上蓋項目最後一期，港島南岸六期昨日截標，由於涉及金額龐大，入標發展商不多。項目最終錄得6份標書，包括長實（1113）、恒地（012）、新地（016）、會德豐及嘉華（173）獨資，另外信置（083）和嘉里（683）合資，為黃竹坑項目以來第三次合資。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇指，集團看好項目為港鐵站上蓋，加上港島區未來供應買少見少。雖然近期一手成交放緩，但尹料後市發展仍然平穩，過去只要價錢有少許回落，很快就會反彈，可見樓市剛需強勁。

會德豐物業發展高級經理何偉錦則指，看好項目地理位置，但近期港府指有機會重推一手物業空置稅，集團都考慮過相關因素後再出價。

項目住宅樓面面積上限近50.4萬方呎，提供不多於750伙住宅單位。市場預計補地價約每呎10,000至10,500元，與第五期相若，連同補地價金額，每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，即市值約81億至91億元。

萬科2.8億統一深水埗舊樓

另外，市區可供發展土地貧乏，發展商積極併購舊樓發展。內房萬科香港最新以強拍底價2.76億元，成功統一深水埗醫局街227至233號業權。地盤面積約4,200方呎，地盤由兩幢商住大廈組成，樓齡約66年；該地段目前劃作「住宅（甲類）6」地帶，地積比率約9倍，最高可重建面積約3.78萬方呎，即每方呎樓面地價約7,301元。