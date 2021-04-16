長實（1113）早前宣佈以170億元從李嘉誠基金會收購4項基建資產，而周三（14日）更公計劃回購的股份數目上限，將由3.3億股股份提高至3.8億股股份，相當於長實已發行股份總數約10.29%。這意味回購代價由170億元升至193.8億元，李嘉誠及李澤鉅完成交易後持股比例也會輕微提高。

《彭博》評論文章指，現時長實的資產負債表上有77億美元現金，而去年年底的淨債務權益比亦很低，只有6.9%。長實不但以關聯方收購支付現金，亦建議向其控東發行3.33億股股票以支付資產，再回購股票。這做法對李氏家族而言，是以一種相對優惠的價格以提高他們在長實資產中的股份。盡管長實的股價已從10月低的低位反彈34%，但其市淨率大約只有其一半，遠低於他們5年平均值0.68。

文章認為即使這項交易不算便宜，價格仍算是合理，但這交易是否真的這樣矚目？長實以「罕見」描述今次的交易，因為這是一宗獲得具有穩定經常性收入和增長潛力的資產收購，而今次的收購，李氏家族同時擔任買賣雙方，就像是大股東落實的決定，很難說是偶然發生。

問題在於如果擁有好的資產，為甚麼賣方要出售？反過來說，為甚麼買家要買這個資產？當中必然存在利益衝突。當然，香港與其他市場一樣，都有保護小股東利益的法例，獨立財務顧問必須仔細檢查交易，並就交易是否公平提出建議，獨立董事亦必須這樣做。不過，在資訊上亦必然會出現不公平，因為只有控股股東知道買賣雙方的所有動機。

由於這個原因，投資者應該要保持謹慎，加上長實過於保守的資本結構以及低迷估值，一些人寧願看到交易無關而且沒有價格上限的回購計劃，51元的上限有機會是給股票價格設定上限，而不是充當收益的催化劑，而外部投資者亦不可能看得到。

長實今日股價暫報48.25元，仍較51元上限低。《彭博》分折認為，這次收購顯示了李氏家族的野心，質疑市場上是否已沒有其他更好的投資機會？非收購原本已擁有的資產？「那是大股東應去說服投資者，這是否運用資金的最好方法。」

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