股神畢菲特在前年給巴群股東的信中,列出揀股的三大條件。

第一,營運所得的有形資產收益率要夠高 (returns on tangible capital)。簡單而言,就是越少資產賺越多收益就越好。若然是一些收益下降,但又要以龐大資產作營運的企業,就不宜沾手。

第二,企業管理人要有能力及誠信 (able and honest),特別是後者,更為重要。市場一般對於業績下滑的企業,還會一定的容忍,股價跌夠數,股價通常都會有支持。但對於一些違反誠信的行為,基本上容忍度是零。而且這些公司,往後要收復股價跌幅,也非易事。

第三,價錢要合理 (available at a sensible price)。現在要找質素又好,價錢又合理的股票,並非無可能,但肯定不易。說到尾,美股的牛市已經運行了11年,很多質素好的股票,價錢都已經不會太便宜。而這也是為甚麼,畢菲特總喜歡在大跌市才買股票,那時候揀價錢合理的股票,會比較容易。

但要跟畢菲特的方法投資,切忌跟一半唔跟一半。例如,很多人都將畢菲特所說「人棄我取」的理念掛在口邊,但卻忽略了那隻股票的基本因素,變成不論甚麼股票只要股價一大跌就走去入貨,那豈會有不輸錢之理。

事實上,不論中外,有不少收益正在走下坡,但持有著大量資產,而每月開支龐大的企業,就算給你於低價買到它的股票,長遠你要輸錢的機會還是很大。

又例如,你看見一間公司,它的管理層又無能力,又無誠信,這樣的公司,又怎會有真正的投資者願意買入它的股票。假如你還是決定買入,你的對手很大機會就會是一些莊家,以及其他炒家,你要知道這樣根本不是投資,是投機。

美股,整體而言,雖然指數還是處於升勢,但我認為不是最好的入市時機。現時,或者還是只以小注看好較為合適。

莫家強

https://www.facebook.com/alexmokinvest

