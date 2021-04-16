攜程（9961）公佈招股結果，超額認購16.78倍，一手中籤率35%，抽18手（900股）才穩獲派一手；頂頭槌飛2份申請，抽逾2.2萬手（1,107,250股），獲派1,993手。赴港第二上市的攜程，每股發售股份定價為268元，集資淨額83.3億元。美股攜程（TCOM）昨收報36.1美元，升1.21%，相當於港股約281港元，較港股定價有逾4%水位。

攜程國際配售及公開發售各佔約93%及7%，另設有15%超額配售權，國際發售部分超額認購4.06倍；保薦人為中金、高盛及摩根大通。公司第一大股東百度（9888）擁有11.5%股權，承諾90日禁售期；騰訊大股東Naspers亦持股約5.5%。

攜程旗下有4個在線旅遊平台包括攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。據招股書顯示，疫情下攜程去年總收入按年減49%至183億元人民幣。期內大中華市場佔總收入約93%、國際市場則佔7%；受累疫情，去年錄淨虧損33億元人民幣。攜程將於下周一（19日）主板上市。

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