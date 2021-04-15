【本報訊】新股「巨無霸」字節跳動來港上市消息一傳出，內地影片市場風起雲湧。屬主要競爭對手的快手（1024）成驚弓之鳥，昨日急插7.8%，收報240元，創上市新低。於短片市場有份參戰的騰訊（700）亦變陣應戰，重整旗下平台與內容事業（PCG）的架構，為PCG自2018年9月成立以來最大規模調整，高層也大執位。

字節跳動上市再有更多消息傳出。彭博引述消息指，字節跳動擬將抖音、西瓜視頻、今日頭條等中國資產打包上市，上市地點在香港或美國作選擇；在海外發展的TikTok則可能涉及另一宗上市交易。據報，字節跳動可能通過中國資產上市，籌得至少數十億美元。

快手較高位挫近43%

字節跳動攻港，市場憂慮快手將面臨資金換馬，快手昨日盤中最多挫近一成，低見235元，收市價亦較高位417.8元，大挫近43%。該股亦少有打入即市成交最活躍個股第三位，成交額38.7億元。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，港股市場上，快手本以行業稀有作為賣點，如今市傳字節跳動將赴港IPO，快手吸引力變相減低，「以行業規模嚟講，快手只排名第二，日後基金或大戶喺配置上有機會換馬」。

對於快手後市，他未感樂觀，認為快手除了面對新經濟股弱勢的大環境，以及潛在對手上市的利淡外，其估值貴亦是市場掟貨主因，「初步睇快手可唔可以重返上市後兩個低位（約248至250水平），否則有機會下試更深嘅水平」。

面對內地影片市場競爭更趨激烈，騰訊亦變陣。內媒引述消息報道，騰訊重組旗下PCG的組織架構，且有人事變動。重組涉及四大方面，包括在PCG下成立「在線視頻BU（On-line Video Business Unit，OVB）」，由騰訊視頻、微視、應用寶整合而成，繼續主攻影片市場。有關事業群將由騰訊副總裁孫忠懷擔任首席執行官，負責內容、運營及會員體系。

市場分析指，騰訊重組PCG或與微視進攻短影片未有大成果有關，集團日後將整合資源，加強用戶價值，尋求長影片平台及短影片平台協同的增長動力。

現時微視每日活躍用戶（DAU）約4,000萬至5,000萬，而抖音及快手分別達6億及3億，並已發展電商、音樂等不同模式。

另外，騰訊無懼華融（2799）引發的債市動盪，正推進一項總額300億美元的債券計劃，發債所得將作一般企業用途。是次交易規模或為40億美元，料成為今年亞洲最大美元債發行交易之一。騰訊單日跌0.6%，報620元。

港股昨收報28793點，跌107點，成交1,245億元。外電指，阿里（9988）正就其明年到期的51.5億美元循環信貸續期，與銀行談判。據報，阿里尋求將貸款利息由Libor加95點子，降低至Libor加80點子，並將相關貸款延長五年。阿里跌1.7%至233.8元。