【本報訊】「舖王」鄧成波家族屢傳財困，近半年大舉沽貨套現逾20億元，最新再以1.25億元沽出柴灣工廈看通中心多層物業，持貨兩年僅平手離場。

據土地註冊處資料，柴灣寧富街1號看通中心2、3、5、7、9及10樓等六層物業，總面積達2.75萬方呎，新近以1.25億元易手，呎價約4,545元。原業主鄧成波2019年以1.25億元購入，持貨兩年，平手離場。

事實上，鄧成波家族近年頻頻沽貨，上周則市傳售出深水埗醫局街逾萬方呎巨舖，套現1.49億元；連同最新沽出柴灣工廈物業，鄧氏家族今年至今已於市場上沽貨套現約10.8億元。

騰邦2.5億賣上環商廈

另一方面，不少機構趁旺市減磅，其中由上市公司騰邦控股（6880）持有的上環德輔道西9號28及29樓，面積約14,384方呎，另連天台及兩個車位，最新市傳以2.5億元易手，呎價約17,380元。

據土地註冊處資料，騰邦控股旗下多間間接全資附屬公司2015年12月，共斥逾6億元購入上述商廈7、18至22樓，以及27至29樓連天台和九個車位，及後用作在港總部；其中最新易手的28及29樓，當年入市涉資約1.48億元，即五年間升值1.02億元或近七成。

集團日前發公告指，已與買方有關建議出售上述物業事項簽訂意向書，待就建議出售事項訂立正式協議後，將正式發出公告。集團又透露，上述物業將應以「現狀」形式交吉成交。