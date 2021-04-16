觀塘市中心凱滙快將入伙，基座商場開幕後成交頻繁，最新2期沽出3座52樓H連天台特色戶，實用面積1,495方呎，連天台面積1,231方呎，平台面積55方呎，屬四房雙套房間隔，客飯廳為橫廳設計。成交價4,903.6萬元，呎價32,800元，成交價及呎價創項目新高，成交價亦料創觀塘區新高紀錄。單位屬4房2套連工作間，項目快將入伙，累售1,715伙，總套現約215億元。

九肚山駿嶺薈分層四房4,208萬沽 呎價2.65萬創項目新高

新地（016）沙田多石街新盤瓏珀山今日起招標，同區九肚山亦錄大額成交，駿嶺薈一伙四房分層戶以4,208.2萬元成交，呎價26,500元，創項目分層呎價新高。

中原地產余志偉表示，由建滔集團發展、坐落於九肚麗坪路38號的駿嶺薈，最新以招標形式沽出1座高層B室，單位實用面積1,588方呎，四房雙套房設計，座向南方，可飽覽沙田馬場及城門河一帶景致。成交金額達4,208.2萬元，呎價26,500元，創項目分層戶呎價新高。項目累計售出27座洋房及6個分層單位，總成交金額逾39.6億元。

何文田128 Waterloo三房呎售3.39萬元

由萊蒙國際與俊和發展的何文田窩打老道128 Waterloo，近月進入拆棚階段，最新錄得11樓D室，實用面積842方呎，屬三房套房連儲物房間隔，位處大單邊，可享市景及獅子山開揚景色，新買家為同區換樓客人，以2,854.4萬元成交，實用呎價33,900元。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略