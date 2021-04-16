本地潮牌王國I.T（999）今早就私有化舉行法院會議及股東特別大會（EGM），創辦人兼主席沈嘉偉僅表示「希望可以順利」，未有回應其他提問。會上有股東批評私有化蝕底，質疑不以供股或賣產集資，是「搵個藉口放棄小股東」。I.T回應指，私有化是求生存，進行一次脫胎換骨改革，又預計要打持久戰。

I.T企業融資總監方衞斌表示，私有化是一個求生存的動作，令到I.T有能力做到徹底、具規模的重組，「係一個脫胎換骨改革」，會在資源調配、債務重組等多方面處理，要在困難營運環境下生存下去。

他指，包括I.T在內的零售行業近年受到嚴重影響，消費模式出現結構性轉移，「我哋線下為主要生意，冇可能一時三刻轉型，同全線上對手競爭。」另外受疫情下旅遊低迷拖累，中國、日本及香港等全球業務都受損，加上借貸環境情況，需要私有化才有機會繼續經營下去。

小股東：如果供股一定支持

EGM上小股東阮先生向沈嘉偉表示，私有化作價厚道，但他會作出反對，因覺得方案實際上對股東蝕底，「如果CVC肯出咁多錢，又承諾咁高回報，咁肯定有好高價值喺度，更加唔應該私有化」，又批評CVC過去協助企業改革方案都是對股東不利。他提出，如果以供股或出售資產集資，小股東一定會支持，「只係你搵個藉口放棄股東」，同時亦剝奪高位買入的小股東翻身機會。

I.T：要準備打持久戰

方衞斌回應指，與CVC合作，是一直物色策略性投資夥伴，在財務及技術上提供協助，又指CVC在零售板塊投資有經驗，以往亦曾幫助有經營困難的企業去改革，故需要透過今次重組，爭取資金、時間、以及消除前景風險，「呢個困難時間可能會比預期更長，我哋要有打持久戰準備。」他又稱，團隊是很嚴肅、認真、權衡過多方面的輕重，而得出用私有化來改革，相信對股東、員工及生意夥伴是最好決定。

今次股東會有10多名股東出席，大多已上年紀，甚少穿上I.T品牌衣著。因應疫情關係，大會限制每間房約20人，採取現場直播形式開會，但技術問題，大會一度不知悉有與會股東發問，要靠阮先生在座位上大喊「你唔可以阻我問，最後一次喇喎」，險些強制表決。

會後有小股東滿意私有化作價，何先生表示，在數年前是以股價2元多、共花數萬元買入股份，今次成功從私有化獲利，他稱，買入該股是認為該公司做時裝不錯，他自己也有買過一些I.T旗下的服裝，但「再上市之後唔諗喇。」

另一名股東賴小姐表示，她在去年疫I.T跌至「疫情價」時成功撈底，平均價錢1元多，見有賺便贊成私有化，今次是因為最後一次才特意捧場。

CVC出錢私有化 瓜分猿人品牌

大股東沈嘉偉去年底聯同私募基金CVC向I.T小股東提私有化，出手每股3元，總作價13億元，全數由CVC出錢。隨後I.T將重組新公司，CVC將取得49.35%股權，並專注於最值錢的A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape等「猿人」品牌，其餘品牌的權益將重新轉讓予沈嘉偉，沈嘉偉須放棄最多4億元優先股股息。經過註銷少量股份後，CVC將持有重組後I.T的49.49%股權，而沈嘉偉持股變為50.51%，較現時63.61%股權減少。

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