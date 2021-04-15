【本報訊】曾睇淡本港樓市、並悉數沽售本港物業的重量級財經學者，也趁近期樓市轉旺再度「上車」。九龍站擎天半島一個兩房樓王，早前以2,200萬元沽出，創屋苑兩房單位新高，買家身份終曝光，為曾指「不再在香港買樓」的瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。

據土地註冊處資料，擎天半島3座極高層A室，為頂樓對下一對的「鳳凰樓層」，享海景，單位實用面積632方呎，屬兩房樓王，今年2月以2,200萬元沽出，呎價34,810元，無論樓價及呎價均創屋苑兩房歷史新高，登記買家為陶冬，成交期為今年5月底；由於他是「首置客」，故只須支付樓價4.25%印花稅，即93.5萬元。翻查成交紀錄，屋苑對上一次兩房新高價，為3座高層B室，實用面積633方呎，2019年9月以2,080萬元易手，呎價32,859元。

2011年指樓市已陷瘋狂

2011年，陶冬指樓市已陷入瘋狂狀態，自己不會與瘋狂為伍，於網上撰文發表「不再在香港買樓」言論後，五年內先後盡沽擎天半島兩個單位，套現5,470萬元，賬面共獲利2,795萬元。有區內代理得悉陶冬再度入市，而且屬創新高成交，對此感到驚訝，「財經學者都會睇錯市」。

近期山頂超級豪宅買賣轉熱，由九倉發展、會德豐負責銷售的山頂道項目77/79 Peak Road，其中77B號屋，實用面積6,676方呎，花園2,947方呎，另設有平台148方呎，上月獲買家以6億元承接，呎價90,006元。按土地註冊處資料顯示，洋房買家登記方仁宙（Alexander）、陳英珮（Josephine），其中方氏與海闊天空創投基金創辦人同名，料屬同一人。

有香港影壇教父之稱的導演吳思遠家族，四年前豪擲近3.9億元購入何文田Kadooria三個單位，最近再斥1,971.2萬元連掃屋苑四個車位。