樓市再度瘋狂，資助房屋大角嘴居屋富榮花園，誕下綠表「新樓王」。房委會資料顯示，富榮花園一個低層單位，實用面積592方呎，於居二市場獲買家以835萬元購入，打破該屋苑綠表歷史紀錄。

房委會公佈4月居屋及公屋未補地價成交共27宗，其中，富榮花園錄一個低層單位，實用面積592方呎，以835萬元成交，呎價高見14,105元，料創下同類單位歷來新高紀錄。市場消息指，有關單位屬6座低層G室，業主早前在市場叫價850萬元，有地產代理得知該單位以超過800萬元售出，惟業主未透露具體售價，直至今日知悉成交價835萬元，對該「高價」亦感到驚訝。上述單位為富榮花園最大面積單位，銀行一般估值徘徊760萬元左右，而富榮花園折扣率大約33%至50%，上述「綠表樓王」單位，若計及補地價，於自由市場出售，料達1,295萬元。

目前屋苑放盤量約30個，由於補地價比率不低，普遍屬於綠表放盤，佔去放盤量逾80%。自由市場放盤僅約6至7個。去年疫情第四波來襲，樓市氣氛轉低迷，富榮花園於去年12月錄一個低層單位，同屬592方呎，於未補地價市場以595萬元售出，實用呎價僅10,051元，是次富榮花園綠表新居屋王呎價高見14,105元，相隔4個月，急速反彈40%，料為富榮花園首個居二呎價衝破1.4萬元成交。市場陸續消化疫情帶來負面因素，今年居屋市場頻頻破頂，香港仔雅濤閣一個面積576方呎單位，今年2月以綠表價875萬賣出，呎價15,191元，創下屋苑新高紀錄之外，亦為費貴絕全港未補地價居屋市場新高價。

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