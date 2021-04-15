自動駕駛第一股圖森未來TuSimple上市，晉佳從招股書中睇到三大重點。

第一，TuSimple計劃2024年開始投產貨車，實現level 4全自動駕駛。2024年，有可能係下個牛年浪頂，於是自動駕駛概念必然係下個升浪嘅重點之一。

第二，TuSimple嘅貨車將會提供每日22小時運輸服務。

第三，TuSimple招股書提及風險因素，驟眼睇搵唔到提及任何技術疑難，曲線表達level 4全自動駕駛不成問題。相比2019年Uber上市時嘅招股書，當時大約仲話辨別落雪、落雨、落葉等場景係一大挑戰。

自動駕駛概念股將可分為兩方面，第一，為自動駕駛提供技術嘅公司，第二，受惠自動駕駛應用嘅公司。

於是喺度先提美團（3690），試想像當TuSimple能夠實現22小時貨車全自動駕駛嘅場景，美團利用自動駕駛、幫助運送外賣嘅效率必然大增，美團𠵱家大搞團購，就容易受惠自動駕駛派送，整個佈局食到應。近排美團受到CCASS轉倉事件拖累下跌，仲受到反壟斷罰款陰霾打擊，新業務燒錢不斷，但捱過呢轉跌市後，美團會被發現係自動駕駛應用嘅最大贏家之一，等市場更壞時，值得撈底。

晉佳

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