國泰（293）公佈3月客運數據，其中客運量按年大跌94%，而貨運量亦跌近4成。

國泰在今年3月仍受限強制檢疫規定，只能維持基本的客運服務，運作18個航點，運力按年跌９成，按月亦跌47%。而今年3月載客一共18,539次人，平均每日只載客598人次，較2月的755人次進一步減少約兩成，而今年首季更較去年同期跌逾98%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，於4月加開了前往倫敦的航班，以滿足留學生的需求，同時亦將於4月21日及28日，營運兩班特別航班，接載香港居民由英國回港。他們亦歡迎港府計劃由5月初起，解除英國來港航班的限制，並期望當局進一步放寬政府，使國際航班得以回正常。

至於貨運表現，3月按年跌4成，但需求仍然強勁，3月貨物運載率持續改善至86.4%的新高，而整體運載量按年跌30.1%。今年首三個月，載貨量較去年同期下跌29.6%，運力下跌39.6%。

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