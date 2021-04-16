剛剛這個星期，在全球的科技股份，有很多事情發生。上星期尾，騰訊（700）被大股東Naspers減持，不過，股份守穩了配股價亦守穩前底。週末，阿里巴巴（9988）被重罰，不過，股份在週一反高潮上升，連日來表現硬淨。週二，美團（3690）有3億貨上CCASS惹來沽貨疑雲，不過，股份同樣是無失到前底。

說這麼多，無非都是想向大家表明一個事實：就是你以為好淡，其實不淡。市場憂慮人行收水的說法根本亦是多餘！人行連續四個月沒有淨投放？你知不知道人行在去年6、7月每月淨收水5000個億，結果上證由2800點升到3400點足一成半？今年1月一樣是淨收水，中港股市牛到拆天？今時今日，只是零投放咋！

無計，散戶從來都是喜歡人云亦云，不喜歡看數據。外圍道指在隔夜衝34,000點，納指衝14,000點，後者在上週破位後市顯然是要突破歷史高。我早在復活節假期前已經話：你仲睇孳息？out唔out呀！單是睇VIX已經落到16，距離20的好淡分水嶺成條街喇，仲驚乜鬼呀買啦！所以，我一直堅持叫大家睇好科技。

今日，我再趁美股三大指數輪流破頂之際推一推做好納斯達克100指數的兩倍槓桿ETF：FL二華夏納一百（7261）。納指在3月份形成了雙底，並在4月初升穿了13,600點的頸線，直望便是歷史的最高位14,200點，然後破頂、無頂，止蝕在12,800點。對應該ETF的話就是現價買入，目標先看25元，止蝕18.50元。

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