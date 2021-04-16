●味千（538）今年首3個月內地快速休閒餐廳業務的同店銷售按年升18.6%，快速休閒餐廳業務銷售額按年升78.1%。

●本地老牌百貨公司先施（244）賣盤絡中資的交易，似乎「凍過水」。先施今日表示，在4月14日收到貸款人的信函，指不會授出先施表決控制權發生變動的同意╱確認，意味先施若繼續進行賣盤，將構成該債務的違約。

先施去年獲中資公司偉祿集團（1196）以5億元提出全購，其中一項先決條件為先施控股股東變動須取得貸款人的同意。偉祿去年借了8,000萬元給先施，以維持經營其零售業務，先施為還款，今年1月與上述貸款人訂立1.5億元融資。

●必瘦站（1830）建議向主席歐陽江授出998.8萬份購股權的議案，遭獨立股東否決。翻查資料，股東否決向歐陽江授出購股權已非首次。

內房

●融創服務（1516）表示，以8億元人民幣（可予調整）收購泰興控股旗下的彰泰服務80%股權。彰泰物業為綜合性物業管理服務提供商，於2020年12月31 日，彰泰物業的合約建築面積約為2,478萬平方米，其中在管建築面積約為1,197萬平方米。融創服務指，收購事項將有助於進一步增加公司在廣西壯族自治區的業務規模及管理密度，並提升公司在廣西的競爭力及影響力。

●佳源服務（1153）表示，以1.41億元人民幣（約1.68億港元）收購上海保集物業管理有限公司100%股權。上海保集的合同物業管理項目主要位於江蘇省、浙江省、江西省和上海市，截至2020年12月31日，已簽約待交付的總面積約為129萬平方米，所管理的建築總面積約為407百萬平方米。佳源服務指，收購助業務鞏固長三角地區的市場地位，並進一步拓展至上海保集現於地區所服務的市場及物業。

人事變動

●招商證券（6099）表示，粟健因工作變動原因辭任非執行董事、董事會風險管理委員會成員及董事會審計委員會成員職務，今日起生效。

其他

●金管局於上月底發出通告，鼓勵銀行為有意接種疫苗的員工提供支援措施，銀公發言人相信，會員銀行已向員工提供疫情的資訊，包括接種疫苗的事項、如何預約等，若有員工希望接種疫苗，會員銀行都會彈性處理有關工作安排。

就有關引入多個個人信貸資料服務機構方面，銀公發言人指出，相關工作小組早於2019年起，已經開始有關討論和研究，引入更多個人信貸資料服務機構，讓市民可以選擇；公會一直與業界持份者，以及監管機構保持溝通，又指招標期限剛過去，公會現正檢視相關建議書，稍後會展開評估的工作，望今年內能夠完成招標程序，並會適時公佈進一步資料。

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