新盤市場轉熱，以貴絕屯門區首批新盤定價姿態開賣的御海灣2期，發展商新地（016）今日開放項目3個現樓示範單位給傳媒參觀。

位虛屯門南碼頭區的御海灣2期，首批88伙，最平567.8萬元，首批平均呎價18,419元，與屯門市中心樓齡9年的瓏門二手平均呎價17,600元高約5%。項目挾樓花期短為賣點之一，項目現時已取得入伙紙，預計今年6底入伙。

今日開放三個現樓示範單位供傳媒參觀，一律位於1座28樓，走廊呈長條形設計，呈窄長型，通道狹窄，料每次只容一人通過。三個單位內櫳設計方正，均沒有附走廊，比較慳位。其中，兩房單位H室，實用面積440方呎，附開放式廚房，睡房設於客飯廳兩邊，與客廳同向南，望避風塘一帶海景，景色相當廣闊。

單位客廳長5.5米，闊2.5米，外連22方呎露台， 放置沙發茶几之後客飯廳感覺擠迫，廚房放置一張圓形飯枱後與開放式廚房緊貼，主人房放置雙人床之後勉強做到三邊落床，不過床尾位置比較狹窄。同層M室，實用面積305方呎，一房間隔，向北望泳池及河景一帶。同樣附開放式廚房。

御海灣兩期位於屯門海皇路23號，對出是屯門泳池輕鐵站。其中二期與避風塘呈橫向，不少單位享無阻擋海景。早前政府公佈屯門南沿線規劃，附近的屯門泳池或將重置，改建成屯門南新鐵路站，未來交通料更便捷，不過變天需時，料未來數年項目附近多個地盤動土會沙塵滾滾。新地代理業務部總經理張卓秀敏指出，項目最快下周開售，不排除開售前再加推單位。將於明日起開放予公眾參觀。至於項目管理費為約4.98元。

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