【本報訊】於香港經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌的譚仔國際向聯交所遞交上市申請。

據稱招股書稱，於上周三（7日）譚仔國際合共經營148間餐廳，包括香港144間，而譚仔及譚仔三哥各半，均有72間，另海外餐廳4間，包括深圳1間譚仔及新加坡的3間譚仔三哥。

疫情影響微 去年多賺13%

集團營業額並無受疫情影響。截至去年12月底九個月，營業額12.98億元，下降0.5%，但因獲得各地防疫津貼達1.26億元影響，股東應佔盈利增長12.5%，至2.34億元，純利率接近兩成。期內合共賣出2,237萬碗米線，平均每日賣5.9萬碗；平均翻座率為每日3.1次，當中譚仔日均2.8次，三哥日均3.5次。整體餐廳平均每日631名顧客，人均消費58元。

譚仔於1996年於深水埗創立，初期股東包括「三哥」譚澤群、「六弟」譚澤強及「四妹」譚艷萍丈夫周志明，及後「五弟」譚澤均亦加入，4人於2003年成立同心飲食有限公司，但2007年起，「五弟」譚澤均與「三哥」譚澤群因分店營運而產生摩擦，結果前者繼續營運譚仔品牌，後者分得的分店則以譚仔三哥營運。在2017至2018年間，日本飲食企業東利多（Toridoll）以21.1億收購兩家譚仔，並復歸一統。