李氏大藥廠（950）旗下眼藥公司兆科眼科（6622）今日起至4月21日招股，招股價介乎15.38元至16.8元，一手（500股）入場費8484.6元，預期集資最多20.7億元，市值介乎82.31億元至89.91億元。公司預期4月29日掛牌，高盛及富瑞為聯席保薦人。

在歐康維視（1477）獲得熱烈認購反應後，李氏大藥廠不久就展開分拆兆科計劃，上市前僅經過兩輪融資，去年估值為4.7億美元（36.66億港元）。不過，今日首日孖展反應未見踴躍，7間券商為其借出約45億元孖展額，相當於公開發售集資額2.08億元，超購約21倍。其中富途借出最多，錄29億元，惟仍有大量額度供申請，意味反應不算非常熱烈。

基石投資者方面，兆科引入CaaS Capital、新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）、奧博資本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management，合共認購約19.58%股份。

在股份「供應」方面，假設超購50倍至100倍，香港公開發售部回撥至40%，即共有4942.7萬股（98,854手），即甲乙組各有4.9萬手供應；若果超購100倍以上則提升至50%，共有123,568手，即甲乙組各有6.2萬手供應。

兆科眼科致力於眼科療法的研究、開發及商業化，並已建立起由13種創新藥及12種仿製藥組成的眼科藥物管線。

分析認為，兆科的估值並不高，市值上限亦僅為89.91億元，低於另一龍頭歐康的122億元，惟此折讓並不足以反映兆科在核心藥品上落後，面臨激烈競爭，而不少藥品均在非常早期研發階段，彷製藥中的「首彷」並不多，難重現歐康新股暗盤瘋狂爆升的情景。

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