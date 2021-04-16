雖然那邊廂會德豐指會因應政府重提空置稅，因而審慎出價入標投黃竹坑站上蓋最後一期項目，然而卻仍然獨資奪得項目。港鐵最新宣布，「港島南岸」第六期物業發展項目合約由會德豐地產有限公司之附屬公司 Modern Expert Limited 成功投得。

港島南岸第六期項目昨日（4月15日）截標，港鐵今日已經宣布項目由會德豐獨資奪得，為會德豐首個黃竹坑站上蓋項目，自此黃竹坑站上蓋項目盡數悉售。會德豐指，項目景觀開揚，坐享翠綠山景及海景，加上鐵路優勢，只需8分鐘由黃竹坑站直達金鐘站，交通非常便利。

會德豐地產主席梁志堅指，集團非常高興投得項目，預料項目配合「躍動港島南」計劃，相信港島南區為未來非常矚目的大型發展，潛力優厚， 集團十分看好區內前景。梁志堅又指，項目擁有豐富與港鐵合作經驗及住宅發展經驗，將於黃竹坑打造全新住宅項目。

港島南岸第六期位處項目東北面，住宅樓面面積上限近50.4萬方呎，提供不多於750伙住宅單位，項目為黃竹坑上蓋最後一期。會德豐近年偏愛投資港鐵上蓋物業，黃竹坑站6期為該站首個項目，在次之前，會德豐一直主力發展日出康城項目。其中日出康城站共13期項目，會德豐涉及的項目多達4期，獨佔近3分1個日出康城。

黃竹坑上蓋項目後，港鐵短期內難再有大型鐵路上蓋項目，並且年內賣地計劃安排將推出東涌東車站1、2期，連同另一通風樓項目，3項港鐵項目共提供4,050伙。不過事實上，雖然賣地計劃安排今年推東涌東鐵路上蓋，然而該車站預計啟用年期為2029年。

萊坊執行董事林浩文指，會德豐有多年與地鐵合作的經驗，相信會興建高端優質住宅物業項目，料住宅部分落成後每呎可賣2.8萬元起。林浩文指未來市區地鐵站的大型住宅地供應有限，這項目已具備相當優勢。相信各大發展商對後市仍有信心，該區配套亦日漸成熟。

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