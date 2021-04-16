美國財政部公佈2月份國際資本流動數據，中國連續增持美國國債4個月，2月時增持90億元美債，持倉水平為2019年7月來新高，美國最大債主日本2月則減持185億美元，為最近7個月中第6次減持。

中國目前仍為美債第二大海外持有地，2月所持美債按月增90億美元，持倉增至1.1萬億美元。自2019年6月起，日本的美債持倉規模首超越中國，高峯為去年7月時，日本所持美債總量1.29萬億美元，為歷史最高。

至於美國的第三大海外債權國英國2月增持美債208億美元，至4,595億美元。第四位的愛爾蘭增持24億美元，至3,160億美元。第五位的盧森堡增持7億美元。

報告傳統將香港作單項列出，香港2月增持11億美元國債至2,250億元水平。

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