【本報訊】騰訊（700）發行總值41.5億美元的企業債反應不俗，為近期受累於中國華融（2799）債務危機的內企美元債市場注入強心針。外媒引述消息指，該債券總計暫獲逾220億美元認購，超額逾四倍，最終指導價息差因此得以收窄。該股昨日升1.9%，收報632元。

按騰訊公告稱，已與經辦人就發行本金總額41.5億美元票據訂立認購協議，料淨集資額約41.3億美元，用於一般企業營運用途；票據預期4月22日發行。發行票據後，公司在計劃項下未償還的票據本金總額將為221.5億美元。

至於傳出瀕臨破產邊緣的中國華融則傳出好消息。外媒引述知情人士指，華融旗下的華融證券已將4月18日到期、息票5.8%的「18華融C1」全部本息償付資金劃轉至中國證券登記結算。中銀保監表示，目前華融公司經營正常，流動性充裕。雖然「18華融C1」債務違約暫時解決，但該集團境內外存續債券餘額合計逾3,500億元人民幣，債務壓力仍大。

港股升176點 吉利漲7%

另外，中國首季GDP遜市場預期，按年升18.3%，至24.93萬億人民幣。港股昨跟隨A股反覆靠穩，惟未能坐穩兩萬九關，昨收報28969點，升176點，成交1,431億元。

北水單日轉淨入50.4億元，其中騰訊為最多淨入個股，有15.9億元；其次為吉利（175），淨入3.8億元。吉利純電動合資品牌新車登場，股價飆7.1%，報21.8元。小米（1810）首款折叠屏手機MIX FOLD開售，1分鐘銷量已破4億元人民幣，刺激股價走高近2%，報26.05元。