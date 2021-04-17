美國財政部最新發表匯率報告，為美國總統拜登上台後首次，報告中未有任何貿易夥伴被列為匯率操縱國，包括中國，惟要求中國於干預外匯活動、匯率管理機制、離岸人民幣市場活動等提高透明度。

當局同時點名台灣、越南及瑞士達到匯率操縱國的三項標準，但目前未有足夠證據得出結論，稱將繼續與越南及瑞士加強溝通，並開始與台灣進行接觸，包括敦促對方解決導致貨幣低估和外部失衡的問題。

《彭博》分析指，相比特朗普於中國等國家貼上匯率操縱國的標籤，引發各國對美國經濟政府「政治化」的憂慮，拜登政府則採取較不對立的路線，未有為任何國家列為匯率操縱國。

美國每年將於4月及10月公佈匯率報告，並對匯率操縱設有三項標準，包括對美國商品的貿易順差達逾200億美元，經常帳盈餘占該國國內生產總值（GDP）比重超過2%，以及淨購匯金額佔該國GDP比重超過2%。

另外，報告將11個國家列入匯率操縱的觀察名單，包括中國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、印度、泰國、德國、愛爾蘭、義大利與墨西哥。

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