選擇性執法令人厭惡至極，因為這是當權者帶頭破壞公平的行為，被壓迫的一方求助無門，只能高聲疾呼，訴諸公眾。國際聞名的商品市場義烏市，當地公安局近日竟發信全國同僚，要求全國公安停止選擇性執法，不要再針對義烏打擊洗黑錢案件，導致成千上萬的商戶銀行戶口被凍結，經濟已近乎陷入絕境。

義烏公安本就是建制一部份，打擊外滙流失的不法行為是理所當然，但這次竟然為小市民抱打不平，維護商戶免受全國公安打壓，警民一心，如此世道，實屬罕見。

義烏作為國家批准的國際貿易試驗區，其小商品市場吸引全球商家買貨，外滙交易頻繁，但疫情已令其生意大跌，偏偏又遇上國務院自去年10月銳意打擊網絡平台，嚴防外滙流失，杜絕洗錢行為，令義烏突然成為全國公安查案領功的針對對象。

內媒《經濟觀察報》訪問多位義烏商人，他們往往第一句就是跟記者說「你報道了就可以幫我解凍（戶口）麼？」原來義烏6萬個商戶當中，已有9成在近月分別被全國不同省市公安凍結了銀行戶口，資金由幾百至上千萬元都有，大批老闆面臨資金斷絕，被供應商追債、拖欠員工薪水的困境。

其中，小家電老闆楊麗珍（化名）做了16年生意，過去一直相安無事，但自去年其多個戶口被凍結近300萬元，連女兒30萬元積蓄亦被牽連凍結。為了解凍她分別跑到江蘇宿遷、無錫、桐廬三地公安局協助調查，後來證實涉案與她無關，只是有受查商人繞過外貿公司，直接利用微信支付、支付寶等第三方支付方法向她買貨，因而被封。而最令人莫名其妙是，涉案買賣只是數百至數千元，楊麗珍二話不說退回金額給公安，戶口即獲解凍。

義烏商人真正當災，明明國際貿易區奉旨做外商生意，而馬雲及馬化騰開發出連老外都用的支付平台，為人民幣國際化出一分力。可是國家忽然嚴管第三方支付、平台經濟和外滙渠道，令各地公安有理無理先凍結帳戶，再慢慢候查，導致經濟活動一下子回到解放前。可憐義烏公安，每日應付上百上千憤怒被凍帳戶商人，忙碌到不惜犯諱也要為他們維權發聲。

程凱

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