英國早前宣佈撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元）開啟「BNO公民融入社區計劃」，在住屋及教育方面協助港人，更推出繁體中文版的「歡迎小冊子」，為港人提供在當地生活的實用資訊。有從未去過英國的港人，透過BNO護照計劃移英，可是出發前及到埗後安排租屋事宜卻頻頻碰釘，現時英方推出小冊子，可以一錘定音，釐清坊間的眾說紛紜。

今年3月以特許入境許可（LOTR）移英的港人Eva表示，之前在英國租屋一波三折，不但曾有業主因她有小孩而拒絕出租，更試過房屋貨不對辦而投訴無門。她認為當局推出小冊子可釐清租屋上的疑難，對港人融入當地生活有幫助。雖然網上有大量移民資訊，但不少消息未經官方證實，難分真假，她指「現在不用再人云亦云，特別是買樓方面，身邊有不同版本出現過，可不可以租，半年還是一年租金，現在官方推出小冊子就安心很多。」

Eva一家四口本來計劃3月以LOTR移民到曼徹斯特，並在去年末請香港地產代理物色租盤。Eva找到第一間心水物業後，按業主要求填妥所需文件，但業主要求她親身到英國睇樓，於是她支付700港元代理費託香港代理視察物業。準備簽租約前，業主突然表示不會出租給有小孩的租客，令Eva大失預算，「我填表的時候已寫明家庭成員的歲數，經紀看完資料後堅持叫我睇樓，我便付錢請人幫忙，怎料他一句說話便令我白費了睇樓錢。」

Eva只好另覓租盤，並物色到一間位於曼城Sale M33區的兩房公寓，月租775鎊（約8,289港元），業主指明包全屋傢俬，令Eva覺得租盤吸引，「我們不用來到英國之後睡在地上，或去Airbnb之後再搬家，因為我有2個小朋友加10件行李，每次搬動其實都很辛苦。」。

簽訂租約後，當地經紀本來告知Eva可在3月7日入住，後來卻稱租客不肯離開物業，改為4月7日入住，延遲足足一個月。兩星期後，經紀再次改口指租客已搬走，可以3月7日入住，於是Eva按此日期訂機票。本以為今次塵埃落定，經紀卻在出發前一星期，第三度改口指3月7日是星期日，因自己放假而不能當天遞交鎖匙，希望Eva改機票，或者先到倫敦住一晚旅館，翌日才乘搭火車到曼城取鎖匙。

英匯英國物業顧問葉桃樂（Eric）指，因英國當時隔離政策規定，到達英國後要在同一地點連續住10天隔離，違規者最高刑罰是1萬鎊，若按照經紀提出的做法，租客可能面臨違法風險，「英國經紀比較沒有人情味，他真的和租客說沒有辦法，要他自己解決」

但當時Eva已訂好機票，她不希望一家大小在英國舟車勞頓，最後無奈地嘗試更改機票，在輾轉的過程中終於到達曼城，但緊接而來的是另一個惡夢。Eva 一家大小3月順利抵達公寓後，發現聲稱包全屋傢俬的房屋竟然沒有床，一家四口只能「打地鋪」和睡在沙發上。另外，浴室的花灑溫度停在60度高溫，且不能調校溫度，屋內煙霧探測器更會每隔數分鐘便無故響起。由於當日是周末，她便等到星期一再致電當地經紀，但經紀當時正在放年假，電話接駁到留言信箱，寄電郵亦沒有回音，即使聯絡到該公司其他職員，亦無人願意跟進。Eva一家苦等至隔離期完結後，才可外出找經紀公司回覆，及後安排人手上門修理。

根據小冊子提及的《租屋指南》 ，在英國租屋前，租客應和業主制訂一張傢俬清單（Inventory list），確認物業內包括甚麼傢俬後，雙方可簽署同意，租客亦可在簽租約前到物業視察環境和拍照記錄。另外，指南說明業主應確保房屋沒有嚴重安全風險，例如租客入住時煙霧探測器要正常運作，和應負責屋內大部分的維修工作等。

顧問葉桃樂指，若果和當地地產經紀發生糾紛，並希望作出投訴，可聯絡當地監管機構「物業申訴專員計劃」（The Property Ombudsman Scheme ，TPOS）或「財產補償計劃」（Property Redress Scheme，PRS），該機構類似香港的地產監管局，投訴持牌人的機制 。在TPOS網站需要先回答5條問題闡述自己的情況，再填寫投訴表格；在PRS網站投訴前，則要先自行向經紀投訴，若果8周內沒有答覆或得不到滿意的回應，可在最後一次聯絡經紀後的半年內向PRS投訴。

小冊子亦包括BNO人士租屋的注意事項，例如找到合適的物業後，除了支付訂金，還需簽署一份租賃合約，並留意合約是否清楚列明以下內容，如租金金額以及多久支付一次租金、租客負責維修和保養的物件、業主的責任及業主訂立的規則，如禁止吸煙等。租期而言，一般為6至12個月，業主必須允許租客在物業內居住至少6個月。

除了租金，小冊子亦提醒港人要支付市政稅（Council Tax）。市政稅是一種向地方政府繳交的地方服務稅，讓其提供護理、 社會服務、警務和當地設施等服務，並不是向業主繳交的費用。市政稅按人頭計算，如果你是獨居者、18歲以下人士或者與服務對象同住的護理人員，可能可以減稅或免稅，租客可到政府官網的「Check your Council Tax band工具」檢查需繳交的金額。

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