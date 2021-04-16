抱團基金瓦解，加上美國債息挾升困擾，新經濟股在農曆新年假後冇啖好食，蟹貨堆積如山，最新在內地加強執行反壟斷法，以及股東減持陰霾下，相信只會繼續有波幅冇升幅。

內地近期執行反壟斷法不遺餘力，先是阿里巴巴（9988）被當局指以支配市場地位進行壟斷，破紀錄重罰182.28億元人民幣，相當於2019年中國境內銷售額的4%，又要求阿里未來三年向市監局提交合規報告。未幾，旗下螞蟻集團遭人民銀行、銀保監會、證監會及外滙局再次約談，人行副行長指整改內容包括5方面，包括螞蟻集團整體申設為金融控股公司等。

中央針對的不僅是阿里，市監局等三部門召開互聯網平台企業行政指導會，要求充份發揮阿里安警示作用，並對34間互聯網平台企業發出最後通牒，須在一個月內全面自檢自查，當中包括騰訊（700）、阿里、美團（3690）、京東集團（9618）等。

另一方面，股東減持陰霾亦成為新經濟股的計時炸彈，繼騰訊南非大股東減持2%股權後，最新美團的CCASS倉位出現異動，惹來股東減持的疑雲，雖然集團已澄清猜測不屬實，但空穴來風未必無因，加上政策打擊，新經濟股暫時反彈乏力，只能以區間波幅炒作。

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