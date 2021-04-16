【本報訊】黃竹坑站上蓋港島南岸一期晉環蓄勢待發。項目日前上樓書，800伙最細289方呎、最大2,084方呎。發展商路勁（1098）表示，晉環最快下周開價，下月初開售。

樓書顯示，港島南岸一期晉環位於黃竹坑香葉道11號，共有2座住宅大廈，各分設A、B兩翼，每座樓高37層，提供800伙，實用面積289至2,084方呎，預計關鍵日期為2022年12月底。晉環標準戶採一梯13伙設計，最細是1B座5樓B室，開放式，289方呎，扣除廚房、浴室及玄關，廳區可活動空間只長13.9呎、闊11.15呎，外連93方呎平台。

另外，新地（016）昨開放御海灣II現樓示範單位給傳媒參觀，一律位於1座28樓，三個單位內櫳方正，不附走廊比較慳位。其中兩房戶H室，440方呎，附開放式廚房，睡房設於客飯廳兩邊，同向南面望避風塘海景；客廳長5.5米、闊2.5米，外連22方呎露台，放置沙發茶几後客飯廳感覺擠迫，而主人房放置雙人床後勉強可三邊落床，但床尾比較狹窄。

御海灣位於屯門海皇路23號，鄰近屯門泳池，二期與避風塘呈橫向，不少單位享海景。早前政府公佈屯門南沿線規劃，附近的屯門泳池或將重置，改建成屯門南新鐵路站，未來交通料更便捷，但未來數年附近地盤動工料會沙塵滾滾。

凱滙特色戶4,903萬沽出

觀塘市中心凱滙快將入伙，基座商場開幕後成交頻繁，3座52樓H連天台特色戶，面積1,495方呎，連天台1,231方呎，平台55方呎，四房雙套房，成交價4,903.6萬元，呎價32,800元，雙雙創項目新高，料成觀塘區新樓王。

另外，沙田九肚駿嶺薈1座高層B室，面積1,588方呎，四房雙套房，以4,208.2萬元售出，呎價26,500元，創分層呎價新高。