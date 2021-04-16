【本報訊】譚仔國際申請上市，揭日賣8.2萬碗米線，以及73.1%的超高水平毛利率，更清晰交代「譚仔三哥米線」及「譚仔雲南米線」兩品牌各自業務表現，不論毛利率、客人數量和賣出米線的數量等指標，都是三哥品牌領先，食客予以的排名亦不言而喻。有分析員認為，譚仔為港人熟悉，一旦正式IPO屬「抽得過」選擇。

根據初步招股文件，截至2020年底止9個月，譚仔國際合共賣出2,237萬碗米線，總收入為12.98億元，按年微跌0.5%，期內盈利2.32億元，按年升32.6%。以毛利率而言，譚仔國際與同業太興（6811）及翠華（1314）相若，並遠高於大家樂（341）和大快活（052）分別僅4.3%及13.3%的毛利率。

目前，譚仔國際合共經營148間餐廳，包括本港72間譚仔及72間三哥，以及深圳的1間譚仔和新加坡的3間三哥，餐廳數目於2019年為香港亞洲粉麵專門店第1位，市佔率達58%。

顧客人均消費近60元

三哥或譚仔雲南米線原本由同一譚姓家族經營，是港人貼地的餐廳，惟早年譚家兄弟鬩牆，網民不時愛比較兩個品牌。翻查上市文件，截至去年底止9個月，三哥及譚仔的收入分別錄6.48億及6.5億元，驟看似是三哥稍稍落後，惟三哥期內賣出1,125.9萬碗米線，高於譚仔賣出量1,111.1萬碗。

此外，從成本控制指標來看，三哥毛利率為75.2%，譚仔為71.1%，三哥顯著高出逾4個百分點。而三哥在顧客人均消費額亦拉近與譚仔的距離，期內為57.6元，按年升4.3%；譚仔則按年跌3.5%至60.6元，主因向顧客提供超值小食、飲品及米線外賣組合及贈送小吃，導致正價小食及飲品定單減少。譚仔國際承認，兩者湯底口味及特色迥然不同，「每個品牌均具各自的追隨者」。

日企東利多於2018年收購「譚仔」及「三哥」100%股權後，譚仔共派息3.65億元，並計劃上市前再派不少於2.2億元股息，但公司未有擬定上市後派息比率。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊相信，譚仔上市定價應不會太高，值得認購，因為譚仔是港人很熟悉的餐飲品牌。正榮金融業務部副總裁郭家耀亦同意值得抽，指譚仔國際經營良好，縱使去年受疫情影響，但銷售跌幅可控，毛利率亦高，料今年業績增長可觀。

字節跳動數據外洩

另外，盛傳上市的中資科網巨企字節跳動被外洩業務數據，彭博引述內部備忘錄報道，字節跳動旗下「抖音」和「今日頭條」等中國業務上調廣告收入發展目標，要從2020年的1,830億元（人民幣．下同）趕在IPO前增加42%至2,600億元，電子商務的商品總值目標則從去年1,700億元提高2.5倍，至最多6,000億元。報道又指，抖音今年目標日活躍用戶數量，由今年3月約6.2億人，增長至6.8億人。