經過第一季過山車式的上落後，港股第二季明顯進入膠着狀態，新經濟股頻傳壞消息，有波幅冇升幅，舊經濟股累積升幅不少，資金湧入速度亦減慢；兩者值博率齊齊降低，拖累大市成交縮減。要從悶局中尋找契機，非靠其他炒作概念不可。今期投資導航找出三大主題，包括企業盈喜、五一黃金周及藍籌換馬，希望從中尋寶，跳出沉悶的框框。

今年首季盈喜股份特別多，截至本月14日（周三），已有近20隻股份預喜，無他，去年第一季乃肺炎疫情最嚴重之時，停工停產乃家常便飯，在低基數效應下，今年業績自然特別標青，是故在盈喜股份中尋寶，要有附加炒作催化劑，方較實在。鋼鐵股重鋼（1053）日前發盈喜，預期首季核心盈利大增逾4,200倍至逾10億元人民幣，主要受惠市場復蘇、全線提產擴能等，帶動股價本月累升最多逾倍，同業鞍鋼（347）亦於較早時間報喜。

同一時間，實現碳中和是內地的重點國策，鋼鐵行業亦會出現結構性變化。券商中金發表報告，指行業中長期供求將有新格局，為實現減排目標，產量必定受監管，企業盈利勢必改善之餘，亦會出現汰弱留強的局面。券商滙證亦發表報告，同樣指行業基本面轉好，需求續旺，兩家大行同樣建議留意鞍鋼及馬鋼，其中滙證分別給予目標價5.9及3.8元。從圖表出發，鞍鋼可候回試4.6至4.7元買入，馬鋼待3元左右入場，跌穿買入價一成止蝕。

超強盈喜板塊：鋼鐵、航運股

另一個超強盈喜板塊是航運股，中遠海控（1919）日前公佈首季核心盈利達154.1億元人民幣，按年增幅逾200倍，炒作催化劑在於最強大行摩根士丹利唱好，認為首季業績勝預期，高於該行及市場對其全年預期，故給予增持評級，目標價18.9元。從圖表出發，已差不多回補盈喜的上升裂口，現價吸納博回氣再上，跌穿10.5元止蝕。

內地五一黃金周快到，雖然只有約5日假期，不及傳統的十一為多，但足夠成為股市的炒作主題。市傳澳門將再有放寬入境措施，包括內地訪澳的旅團，以及港澳之間簡化通關程序等，澳門賭業股有望再落鑊炒一轉。摩通最新發表報告，指行業2月抽升後，已較高位回調一成，跑輸同業恒指表現，預期第二及第三季賭收按季可升24%及35%，升勢有望重臨，故給予增持評級，行業首選為澳博（880），目標價由12元上調至12.5元，股價暫時在9.5至10.5元上落，可先炒波幅，破位再加注。當然，炒股炒龍頭，銀娛（027）旗下銀河酒店第三、四期落成憧憬下，回落又是吸納良機，守住65元大關，反彈目標暫在73元，摩通更給予目標價80元。

五一黃金周 澳門賭股有望落鑊

旅遊又是黃金周熱炒亮點，主要透過線上平台提供旅遊住宿服務及交通票務的同程藝龍（780），近日炒作攜程（9961）影子股概念節節上升。券商大摩最新發表報告，預期集團3月收入錄得正增長，其中酒店收入增長達80%，預計明年盈利在走出疫情及經濟復蘇下可升逾30%，故上調目標價至22元。建議企穩19元才入場，上望大摩目標價，跌穿17元止蝕。

5月假期過後，又是恒指季檢之時，結果將於5月21日（周五）公佈，恒指公司月前已公佈改革計劃，預計恒指成份股終極數目可達100隻，以行業分類及市值計算，京東健康（6618）、思摩爾（6969）、農夫山泉（9633）乃染藍大熱。不過，由於1、2月時炒過龍，熱情過後股價由天堂重回地面，蟹貨多多下宜候低吸納，博季結臨近前有資金買上。大行高盛最新發表報告，首次給予農夫山泉買入評級，預期瓶裝水至2025年於內地市佔率升至30%，加上其他飲料產品的交叉銷售，以及拓展三線城市，成為集團三個增長點，給予目標價48元。

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