【本報訊】樓市再度瘋狂，資助房屋大角嘴居屋富榮花園誕下綠表雙破頂「新樓王」。房委會資料顯示，富榮花園一個低層單位，實用面積592方呎，上月於居二市場以835萬元售出，呎價衝破1.4萬水平，打破屋苑未補地價成交呎價及造價紀錄。

疫情稍為緩和，樓市已展開新一輪破頂潮。今年以來，除私樓買賣轉熱外，居屋市場亦急升溫。房委會公佈4月居屋及公屋未補地價成交共27宗，3月全月則錄約260宗，其中富榮花園上月錄一個低層單位，實用面積592方呎，以835萬元成交，呎價高見14,105元，造價及呎價均創下屋苑未補地價市場新高紀錄。據悉，原業主2012年9月斥以418萬元未補價購入單位，持貨逾八年，賬面賺約417萬，升足一倍。

835萬易手 代理驚訝

市場消息指，有關單位屬6座低層G室，業主早前在市場叫價850萬元，有代理得知該單位售出，惟業主未透露具體售價，直至知悉造價達835萬元，對該「高價」感到驚訝。代理指，上述單位為富榮花園最大面積單位，銀行一般估值徘徊760萬元左右，而富榮花園折扣率大約33%至50%，即上述「綠表樓王」單位若計及補地價於自由市場出售，料達1,295萬元。目前屋苑放盤量約30個，由於補地價比率不低，普遍屬於綠表放盤，佔放盤量逾80%；自由市場放盤僅約6至7個。

去年疫情第四波來襲，樓市氣氛低迷，富榮花園於去年12月錄一個低層單位，同屬592方呎，於未補地價市場以595萬元售出，實用呎價僅10,051元，而是次富榮花園綠表新居屋王呎價高見14,105元，即相隔四個月，居二造價急速反彈40%，料為富榮花園首個居二呎價衝破1.4萬元成交。

愉翠苑三房890萬成交

今年以來，居二市場連環破頂。其中港島區的香港仔雅濤閣，1座高層D室，實用面積576方呎，兩個月前以居二市場價875萬沽出，實用呎價15,191元，呎價貴絕全港未補地價居屋。至於九龍區居二呎價最貴屋苑，為何文田冠暉苑冠暉閣低層24室，實用面積291方呎，未補地價市場以438萬元成交，呎價15,052元。而富榮花園三房綠表曾高見「8球」，對上一次為2019年6月，同屬6座的低層D室，592方呎，當時以812.6萬元售出，呎價13,726元，屋苑不足兩年再度破頂。

另外，世紀21奇豐物業楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑愉歡閣高層6室，屬三房戶，實用面積650方呎，於自由市場以890萬元售出，實用呎價13,692元。