在中六、中七時（1976至1977年），我的成績一直頗優良，但最後卻考不上香港大學及中文大學，而入讀了當時還未升格為大學的浸會學院。當時我受到很大打擊，但三哥激勵我說：「每一個人的讀書成績是要看他除了讀書外，還需要兼顧多少其他事物；像有些人士不幸地患有殘疾，若果這些人士，能夠完成中學及能照顧自己的起居飲食，他們的成就便超越了一些正常及家境比較富裕的大學生了；況且將來若你能成材，浸會學院更會因你而驕傲。」

從那時開始，我本着一個信念：「具備真材實料的人，無需依靠名牌大學的冠冕，而應該朝着超越自己，我做得到！Excel Ourselves：『Yes，We Can！』的目標前進。」

其實當時我曾想放棄去浸會學院繼續升學，希望能夠早一些出來社會做事，減輕3位哥哥們對家庭的經濟負擔。當三哥得知我有這種想法時卻跟我說：「無論有多辛苦，都一定要完成專上課程，因為家中只要我們倆能夠完成大學專上課程，往後的日子便會過得容易些，其他弟妹也會因我們，從而增加他們將來升讀大學的機會。」他又說：「只要大家努力，必能克服困難，幹一番成就的。 」

事實上，當我開始讀大專一年級時，我和三哥很是奔波，他在中大，我在浸會身兼數職，除了有數份補習外，又要到北角三哥開辦的「清華補習社」幫手教書。由於時間不敷應用，所以時常也需要走堂。還記得有一位已仙遊的教授Robert Chen，他教的是Mathematic for Business，他是一位很和藹可親及很體諒同學處境的教授，尤其是對一些需要兼職的同學，由於這課程是最高學分的4 Credit Units（一般課程只是2至3 Credit Units），所以這課程的最終成績會對Grade Point Average（GPA）影響很大。

再者，我每年都要申請獎學金，最少GPA也要3分或以上（即平均每課程要拿B或以上，而當時每學期是要修讀18分，即大約6至7個課程）。恰巧，我的補習兼職正正與Mathematic for Business課程的三分之二課堂（lectures）撞過正着，為了要兩者兼顧及考慮到我的數學基礎比較好（因中學讀Science的關係），所以「硬着頭皮」跟教授解釋家境狀况及有必要做兼職去支持家庭生活開支。估不到是，教授很體諒地支持，但為了要公平處理，他要我一定最少考取到95分或以上，才可取得A級成績，而其他同學只需要考取85分便可取得A級成績；就此，我便接受他的安排，並承諾不會令他失望，結果感恩地兌現承諾，亦同時讓教授對其他同學有所交待。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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