NFT發展實在太快了吧。上周寫了Hanjin，今周已有另外兩位朋友，分別是Likecoin高重建，以及SnapTee的Gary，分別都推出各自的NFT項目。

高總在NFT推出了他的新書《區塊鏈社會學：價值、媒體與民主的再想像》，而Gary則推出了由他設計的貓咪Pixel Avaters，也就是NEKO Coin。

我認為，身邊許多很多創作人，有意參與NFT，都不是單純因為錢，而是想作一個嘗試，要留下一個痕跡。畢竟華語世界又好、香港本地也好，只要是首個在某領域的NFT作品，本身就有一份意義存在。

相比起外國，不要說Jack Dorsey第一個Tweet，抑或NBA Top Shot那種操作，就算是台灣，香港的NFT進程都要稍慢一點。

然而，香港人要理解NFT，其實並不困難，因為我們從小就知道什麼是「Yes!Card」。

NFT跟Yes!Card的相似處在於，對於死忠粉絲，兩者均有收藏價值，但NFT的優勝在於，Yes!Card很容易偽造，易𧗠生老翻，生於區塊鏈的NFT，每個token獨一無二，不存在被複製的問題。另一方面，相比起Yes!Card，NFT更能滿足「限量發行」條件，於是收藏價值也更高。

但NFT也有其局限，利世民認為，NFT作為收藏品，比起傳統藝術品的不足在於，除了出售獲利以外，暫時並不能變成income stream，既不能透過展覽徵取收費，即使擁有了「第一tweet」或其他音樂作品的NFT，也不能夠從它們的原來實體身上，獲取相應的廣告或版權收入。

假若NFT未來的走向，能夠進化成「可以帶來潛在收入的數碼資產」，好比股票也有派息收入，甚至Bitcoin放在交易所也可以賺息，那麼它的價值和發展，相信將會更加美滿。

尹思哲

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