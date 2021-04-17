騰訊（700）有份投資的內地互聯網保險科技企業水滴公司，正式向美國證監會遞交IPO申請，尋求於紐交所以美國預託股份（ADS）上市，集資1億美元（約7.8億港元），承銷商包括高盛、摩根士丹利、美銀證券；農銀國際、招商證券、華興資本、里昂證券、海通國際、富途證券、老虎證券為副承銷商。

招股書引述iResearch數據稱，按2020年壽險及健康險的首年度保費（FYP）計，水滴是中國內地最大的獨立第三方保險平台，與62間保險公司達成合作，提供200款壽險及健康險產品，期內平台的首年度保費收益達144億元人幣，累計付費保單數量達3,070萬張。平台主要收入來自保單佣金，截至去年12月底，去年收益按年增長1倍至30.28億元（人民幣．下同），淨虧損2.09億元，經調整EBITDA為2.47億元。

騰訊持股22.1%

股權架構方面，水滴創辦人沈鵬、聯合創始人楊光、胡堯等核心股東持26.4％股權，騰訊透過Image Frame Investment (HK) Limited持股22.1%，博裕資本、高榕資本及瑞士再保險分別持11.9％、6.5％及5.7％股權。

早前外媒引述消息指，水滴公司的赴美上市計劃因銀保監反對而放慢，當時內地監管機構認為它的商業模式有風險，告訴水滴創辦人沈鵬不建議公司於現時上市。不過水滴否認監管部門反對其上市計劃，並指集團高層和監管部門保持例行溝通。

水滴公司於2016年成立，旗下的「水滴互助」是中國最早的一批網路互助平台，當中會員患病、有意外時可以按「一人患病、眾人攤分」的原則獲得救助金，而旗下另一平台「水滴籌」，則為嚴重疾病患者提供籌款平台。不過，隨著中國收緊金融科技監管，水滴已於3月底宣布關閉旗下的「水滴互助」平台。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略