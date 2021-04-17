今日下午各區不時下着滂沱大雨，天氣雖然惡劣，惟依舊無阻睇樓客四出搵樓。新地（016）屯門海皇路御海灣II臨近現樓，日前以均價1.84萬元推出首批88伙，成屯門區最貴新盤。項目今日早上11時起開放現樓予公眾參觀，引來不少投資客及家庭客到場。

記者在下午約2時到達御海灣，由於下起大雨，發展商職員擺放帳篷給睇樓客擋雨，現場人流甚多，高峯期約50人排隊等候上樓參觀，平均需要排隊半小時。

睇樓客丁太是元朗區居民，今日與丈夫前來睇樓，排隊排了近20分鐘。二人表示，打算購入項目一房或兩房戶收租，睇好其投資回報。

她認為，御海灣II呎價達1.8萬元，比起附近二手屋苑成交呎價是十分「進取」，價錢直逼市中心瓏門，不過就少了西鐵，所以打算睇樓再決定入票。丁太指，她過去曾多次入票購買新盤，對於香港樓市前景，仍感到樂觀。

御海灣II 周四公佈首批88伙價單，折實平均呎價18,419元，創屯門最貴新盤價，比八個月前一期首批平均呎價17,377元貴約6%，比鄰近二手屋苑貴約兩成，一房入場費568萬元。

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