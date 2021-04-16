【本報訊】土地資源短缺，連港府一大土地供應來源的港鐵項目都買少見少。昨日港鐵（066）宣佈，黃竹坑站上蓋最後一期項目、「港島南岸」第六期由會德豐地產旗下公司Modern Expert Limited成功投得。

港島南岸第六期項目4月15日截標，翌日港鐵即宣佈項目由會德豐獨資奪得，為會德豐首個黃竹坑站上蓋項目，自此黃竹坑站上蓋項目盡數悉售。周四截標時，會德豐曾指港府有機會重推一手物業空置稅，集團會考慮過相關因素後再出價。

會德豐地產主席梁志堅指，集團非常高興投得項目，預料項目配合「躍動港島南」計劃，相信港島南區為未來非常矚目的大型發展，潛力優厚， 集團十分看好區內前景。梁志堅又指，集團擁有豐富與港鐵合作經驗及住宅發展經驗，將於黃竹坑打造全新住宅項目。

黃竹坑站上蓋最後一期

港島南岸第六期位處項目東北面，住宅樓面面積上限近50.4萬方呎，提供不多於750伙住宅單位，項目為黃竹坑上蓋最後一期。會德豐近年偏愛投資港鐵上蓋物業，黃竹坑站六期為集團於該站首個項目，在次之前，會德豐一直主力發展日出康城項目。其中日出康城站共13期項目，會德豐涉及的項目多達4期，獨佔近三分一個日出康城。

黃竹坑上蓋項目之後，港鐵短期內難再有大型鐵路上蓋項目，而年內賣地計劃將安排推出東涌東站1、2期，連同另一通風樓項目，三項港鐵項目共提供4,050伙。不過，雖然賣地計劃安排今年推東涌東鐵路上蓋，但該車站預計啟用年期為2029年。

萊坊執行董事林浩文指出，會德豐有多年與港鐵合作的經驗，相信會興建高端優質住宅物業項目，料住宅部份落成後每呎可賣2.8萬元起。