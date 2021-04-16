【本報訊】赴港第二上市的攜程（9961）下周一（19日）掛牌，上市前夕暗盤早段升逾2%。以開市表現計，攜程於耀才暗盤交易市場表現最好，開報273元，較上市定價268元升1.86%，收市時進一步攀至276.8元，升幅為3.28%；成交額較大的輝立交易場，攜程開報271元，升1.12%，收市報278元，升3.73%，每手賬面賺500元。

兆科眼科入場費$8,485

攜程集資淨額83.3億元，公開發售超額認購16.78倍，一手中籤率35%，抽18手（900股）才穩獲派一手；頂頭槌飛共有兩份申請，抽逾2.2萬手（即110.725萬股），可獲派1,993手，涉資2,670.6萬元。

另外，李氏大藥廠（950）旗下眼藥公司兆科眼科（6622）由昨日起至4月21日招股，招股價介乎15.38元至16.8元，一手（500股）入場費8,484.6元。

兆科眼科預期集資最多20.7億元，市值介乎82.31億至89.91億元，預期將於4月29日掛牌。

有分析認為，兆科眼科的估值不高，市值上限亦僅為89.91億元，低於另一龍頭歐康的122億元。惟面臨激烈競爭下，兆科眼科招股將難重現歐康新股暗盤瘋狂爆升的情景。