上回講到小弟一支公由香港來到英國，隨身只有大細兩個篋加背囊。有讀者關注我實情帶了些甚麼東西。動筆前我再翻一翻行李確認，必須品其實不多，可細分為七項。文未第八、九項屬於選擇題和居英香港女生給一眾絲打的意見。

一、學歷和證件

學歷和證件是最基本也最重要。公開試、高等教育證書和車牌等自不用說，若曾取得任何專業資格證書，不論英國承認與否，亦請攜往，他日求職時可供僱主參考年資。

另外有點要提一提。若然閣下在申請BNO Visa階段，選擇親身前往簽證中心辦手續，取回證件時應該附有一封信，請務必帶同；結束隔離後攜同信件和身分證明，前往信中指定地點領取生物特徵居留證（Biometric residence permits，BRP）。

二、衣物

小弟只備約一星期衣物，包括四條長褲、四件防寒內衣、四件T恤、兩條短褲、兩件冷衫、一件Gore-Tex、一套西裝、一對冷手套、一對皮鞋、兩對波鞋，還有底褲和襪。英國較香港乾燥得多，洗完衫晾在室內亦很快乾，勤力少許一定夠着。執衫時記住三個關鍵詞：保暖、防風、防水。

三、現金和信用卡

小弟帶着5,000英鎊入境，太多；飲飲食食連搭車買餸，大半個月來用不到100鎊現金。英國一二線城鎮大多商店已接受電子支付，坐的士和巴士亦然，信用卡反而更大用。

我曾以為出發前開設英國銀行戶口是要務之一，但因急住走而未及辦理，驚青了幾日才知不必急。一來部份香港信用卡有海外簽帳2%現金回贈，足以抵銷海外簽帳手續費，最終埋單與實際匯價相差不遠。二來英國虛擬銀行效率不錯，我在隔離結束後轉往民宿暫住幾日，問准屋主借地址後才申請虛擬銀行戶口，兩日後已收到張卡，好使好用。有閒時反而應留意英鎊匯價，見平就買。關於匯率哪間抵、電匯怎樣免手續費，我不想無啦啦賣廣告，讀者要自己做少少功課了。

四、電話和電話卡

這兩件嘢其實也是基本，但要提醒兩方面。首先，記得帶支針換sim卡。其次就係盡量保留香港電話號碼，為慳錢計最好先轉落較便宜計劃，還要問清楚有沒有國際短訊服務。就算身在英國，初期不少事項仍要靠香港個號碼接收短訊認證。至於買部雙sim卡電話抑或另外帶多部機過英國呢？閣下自定。

假如份約有排都未到期，並料滿約後無法回港處理，可以看看哪些供應商提供全自動化服務，讓客戶自行在網上處理轉約或轉台，屆時轉落張eSIM度。當然，到時你要有部電話支援eSIM才好。

五、少量藥物

我認為英國食物水準雖然不差，但是實在遠遠比不上香港，加上大量汁醬和濃郁調味料，吃不慣也許會水肚不服。帶定止暈、止屙等基本藥物，有備無患。

有朋友關注英國當地「硬水」如何。飲食沖洗都用硬水，會否未老先禿暫屬未知數；啲水飲落又唔會搞肚痛，係陣味怪怪地。隔離結束後，我第一件事係去生活百貨店買濾水壺。篇幅有限，下回再說。

六、口罩

英國人對於戴口罩個態度仍然麻麻地，不少人只因室內場所有規定才會戴上。雖曰當地武漢肺炎確診人數持續下跌，不過一日未正式走出疫情，各位仍須好好保護自己。我幾慶幸出發前去阿布泰生活百貨買咗八盒口罩，夠用一年。英國口罩又貴又無特色，不及下圖呢隻黃甘甘咁好睇。

七、搵食架生

小弟有幸受香港同胞關照，過到英國仍有少許收入，例如在《蘋果日報》財經版每星期寫篇周記呃吓稿費。亦因如此，我就要帶同電腦和相機。假如閣下仍跟香港任何機構有業務來往，小弟並不建議來到英國才買電腦，否則單單安裝繁體字型已經可以花上一整天。

八、其他立雜

十日隔離期不算長，但總不能單純食瞓屙。為此我帶了一部電子閱讀器和一部Switch，搭飛機以至去到酒店隔離時，看看書、打打機，不致悶到發瘟。鑑於自己腸胃敏感，我又傻更更帶了兩卷廁紙上機，不如買返一排廿包紙巾好過。然而百密總有一疏，如果再來一次，我會想帶點保濕護膚產品，尤其是本身屬於乾性皮膚。這邊天氣實在乾燥，晚間開了暖爐就更犀利，有朝起床我見所以臉上多出一道血痕，嚇一跳，細看才知是爆拆。

九、來自居英女性的建議

為確保本文男女都啱睇，小弟撰文前問過幾名身在英國的女性朋友意見。她們特別呼籲各位絲打要帶大量特長衞生巾、茶包、指甲鉗；原因分別是：「英國無得買特長衞生巾」、「香港茶包好味啲」、「男人老狗你唔使識，一講指甲鉗班女就明。有好多嘢要剪要刮，外國產品未必啱香港女仔。」吖，指甲鉗如何有用，我又真的不懂。各位看情況要帶就帶吧。

言又勤

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