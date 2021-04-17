我最期待的畫面出現了！警務處處長鄧炳強豪言，要把假新聞破壞香港安全的人士繩之以法，一有證據便會作出拘捕和檢控，本欄認為這個建議實在非常之好，但願警方能夠公平執法，寧枉莫縱。

作為愛國愛港的公民，倒有一些建議，可讓警務處的工作量減低，以便精準出擊拘捕以假新聞顛倒黑白的人士，一切其實唔難，方法就是關注一些專門打假的Facebook專頁，如《求驗傳媒》、《FactWire Fact Check》、《浸大事實查核中心》、《事實查核實驗室》，上面均紀錄有大量假新聞例子。

例子一：屈穎妍在2021年3月稱西九董事局當年審議購買作品時，董事局成員意見紛紜，唐英年和周梁淑怡有份審議購買M+的希克（Uli Sigg）展品，而當時遭受梁振英及曾德成反對收藏西方展品；但事實卻是，不單止周梁從未出任西九董事局成員，就連梁振英也並非董事局成員。屈穎妍刻意批鬥M+，既毋顧《中新社》曾經讚揚希克「擁有對中國當代藝術的完整收藏」，且擁有「明確的收藏主題和成熟的收藏理念」，且把全國政協常委捲入鬥爭，居心叵測，但願鄧處長可以秉公處理。

例子二：導演李力持在2020年4月發帖，附上的評語形容「垃圾出版社出的垃圾教科書」，從帖文留言可見，不少人均信以為真，認為香港教科書需要審批管制，指責教育局及教育局局長「無能失職」、「唔做嘢」，以及批評這是「洗腦教育」。 但事實卻是，李力持所張帖的根本不是教科書，而是來自《消失了的連儂牆：消失了的送中惡法》一書，那只是一本文章集結。事實上李力持近年也多次因散播虛假資訊，而違反Facebook守則，遭受懲罰，居心叵測，但願鄧處長可以秉公處理。

例子三：綽號「華記」的楊官華於2020年8月，公開指責刑事檢控專梁卓然，收受外國利益，怒斥對方是「黃絲人渣收受利益妨礙司法公正」，指梁故意打錯字令被告脱罪，妨礙司法公正，準備走佬，一定有收受外國利益。但這個嚴厲的指控，當然無從稽考，絕對是誹謗政府人員，抹黑司法制度，居心叵測，但願鄧處長可以秉公處理。

例子四：工聯會的陸頌雄於2019年9月，在FB特意製作圖表，直斥「李嘉誠如何深圳梧桐隧道謀取暴利」，炒車收場，最基本的事實都沒有搞清楚，長實澄清「李嘉誠先生及長江集團旗下公司均從沒有投資於梧桐山隧道」。最諷刺的是，他及的梧桐隧道背後的利益團體，實際是深圳市下的國有公司「鹽田港集團 」和另一公司「達佳」，即變相是打擊深圳市政府的管治威信，居心叵測，但願鄧處長可以秉公處理。

事實上，類似的例子還多如繁星，慣犯還有點新聞、幫港出聲等等，而2019年10月法新社也曾證實，自當年6月起，由親北京、親政府和撐警社團所發出假訊息較多，這些Facebook社團很多都有數以萬計的成員，當然，由反送中運動支持者分享的假訊息亦不少，鄧處長也該一視同仁，執法時，公平就好。

十一少

http://fb.com/11mister

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