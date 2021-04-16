【本報訊】本地潮牌王國I.T（999）昨舉行私有化法院會議及特別股東大會，雖然有少數股東反對每股3元的私有化方案，更有指「搵個藉口放棄小股東」，但在壓倒性的贊成票中獲得通過，並將於本月底除牌，終結上市16年的歷史。

稱屬「求生存的動作」

根據昨晚公告，在法院會議上，I.T在無利害關係股東99.99%股權支持，以及要數人頭294名表決股東中290人贊成下，獲絕大比數通過私有化方案。不過，昨日有股東一度質疑私有化方案實際上對股東蝕底，又指出CVC過去協助企業改革方案都是對股東不利，「只係你搵個藉口放棄股東」，同時亦剝奪高位買入的小股東翻身機會。他提出，如果以供股或出售資產集資，小股東一定會支持。

企業融資總監方衞斌表示，私有化是一個求生存的動作，令到I.T有能力做到徹底、具規模的重組，「係一個脫胎換骨改革」。要在困難營運環境下生存下去。故需要透過今次重組，爭取資金、時間、以及消除前景風險，又指CVC在零售板塊投資有經驗，以往亦曾幫助有經營困難的企業重組，相信對股東、員工及生意夥伴是最好決定。

創辦人兼主席沈嘉偉在會前僅表示「希望可以順利」，未有回應其他提問，但會後有小股東滿意私有化作價。小股東何先生表示，在數年前逾2元購入，他自己也有買過一些I.T旗下服裝，被問及如果公司再上市會否認購，他說「之後唔諗（認購）喇」。而另一名股東賴小姐則稱於去年「疫情價」約1元成功撈底，見有賺便贊成私有化。

I.T昨日收市前半小時，股價突然急插最多11%，其後很快收復失地，收報2.88元，跌1.7%。