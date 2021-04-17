英國政府早前已公布了於2021年2月23日起，港人可透過 「UK Immigration: ID Check」手機App申請BNO居英簽證。為了配合這項安排，循「特許入境許可」（Leave Outside The Rules，簡稱LOTR）途徑入境英國居留的期限，也延長至本年三月底。LOTR是一項酌情入境居留的安排。在LOTR安排下，具備BNO身分的香港人可持特區護照或BNO護照入境英國，並在入境時向入境職員提出申請LOTR。入境職員隨即安排面試，然後再拍照、打指模、並在護照蓋上LOTR 6個月的印章。申請人便可在入境後再申請BNO簽證。換言之，LOTR讓港人可以提前到英國以取得居留權。

申請人請務必注意，若已申請BNO簽證，是無法透過其他管道入境的。若已申請BNO簽證而未獲核准的話，申請人可以提出撤回申請，轉以LOTR途徑入境英國。假如BNO簽證申請已獲受理並正在審核，退款與否便需視乎申請人在什麼階段提出撤回申請案了。但由於申請人無法得知申請進度，故退款與否也存在變數的。但重點在於申請人須確保自己已符合入境資格，否則會出現寵物可以入境而主人無法入境的尷尬情況。最近我們就有一位寵物主人因簽證申請還沒核准，即便我們已經成功替他搶到寵物艙位，他也只好無奈地放棄。假如不用補交文件，也沒有在港犯上英國也視為刑事的罪行，一般來說，十二個星期內便會有結果的。

有鑑於此，前往英國的寵物艙位需求變得越來越緊張；隨著「因航」暫停受理寵物託運，目前只剩英航提供相關服務，所以導致寵物艙位嚴重供不應求。英航每天只有一個航班，而每個航班只有七個寵物艙位可供預訂，且不一定每個航班都接受寵物託運；更甚的是，這十分有限的艙位卻由全港的貨運代理設法爭奪，除了艙位價格因此而上漲了不少外，成功搶到一個艙位的機率就根本和買彩券一樣。再者，訂位方式日新月異，現時每天只能預訂一個月後的艙位。舉例說，3月21日只能預訂4月21日的艙位。故此，即便寵物主人已提早預備充分的時間處理，但因寵物艙位不足而無法成行的可能性還是很大。據筆者和其他業者的數據推斷，保守估計現時約一千隻寵物正在爭奪一個艙位。接下來跟大家釐清有關ToR的問題。主人若希望取得寵物運費百分之二十的稅項豁免，必須提供英國住址和動物健康證書，才獲受理。

大家不要以為搶到了寵物艙位便心安理得。因為主人在入境後必須直接前往住所進行為期十天的居家隔離；即便寵物和主人搭乘同一航班，寵物抵達後也必須由「非入境」人士提領。大家也不要以為可以把寵物留在機場的「動物接收中心」（Animal Reception Centre)，待隔離結束後再提領寵物。因為寵物在「動物接收中心」最多只可逗留一晚，翌日必須被接走，但其間是有專人照顧其飲食、「放風」等。故此，寵物主人必須事先安排當地親友或寵物旅館幫忙，領回寵物並加以照顧，以待主人完成十天居家隔離。

主人亦需知道，「動物接收中心」是位於倫敦希斯路機場的四號航廈。若主人搭乘「因航」的話，將會在二號航廈降落；若搭乘英航的話，降落地點則在五號航廈。故此，主人需要注意的地方有三。第一、各航廈之間的距離十分遙遠，往來位於四號航廈的「動物接收中心」均需搭乘交通工具。第二、主人必須收到通知後才能前往「動物接收中心」提領寵物。第三、「動物接收中心」是有專人照顧抵達的寵物的，但接送的車輛不能在那裡停靠等候，所以主人須確保寵物可提領才前往「動物接收中心」。

有一點關乎COVID-19的事必須要提醒寵物主人，那就是有關檢疫和隔離的要求。主人必須在入境時出示在三天內的陰性檢測證明，否則即便寵物到達英國，主人還是會遭遣返；另外更要預訂入境後COVID-19檢測的安排，以便在居家隔離期間的第二天和第八天作檢測。在入境時，主人必須填報在英居家隔離的住所地址、COVID-19檢測安排的編號，以及十天內曾到訪過的國家等資料。假若填報失實或誤導性的資料，最高的刑罰是一萬英鎊和十年監禁。在居家隔離期間，除非有特殊的理由外，均禁止外出，否則會被開罰一萬英鎊。

主人攜同寵物赴英，都是希望給牠們有較好的生活品質；但若忽略了一些細節，便會令自己和寵物帶來莫大的不便。所以在此特別提醒一些打算前赴英國的寵物主人，不論他們是藉BNO簽證、LOTR、還是英國護照入境，都必須留意上述事項。

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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