美國首間虛擬貨幣交易所Coinbase上市，旋即成為財金熱話，這股熱潮要由一個38歲書呆子講起。2012年Brian Armstrong與拍檔，在三藩市一間兩房公寓成立Coinbase，一星期7日、每日埋首16小時工作，當人人取笑他們「諗法差」、「搞科技騙局」，今日卻要大跌眼鏡。

Coinbase周三（14日）於納斯達克上市首日，股價最高見429.54美元，市值衝破千億美元，養活了1,700名員工外，更令Armstrong躋身億萬富豪。

Armstrong於1983年加州出生，父母都是電腦工程師，他曾形容自己唸高中時，是個一直在啃程式語言書的書呆子。2001年他考入德州Rice University，修讀計算機科學和經濟學，大三那年，在IBM實習過4個月。2003年正式創業，成立網上教育平台Universitytutor.com，至2012年5月一直擔任其CEO，期間還進修了計算機科學碩士學位，以及於2011年5月加入Airbnb擔任軟件工程師。

2012年6月，他卸任Universitytutor.com行政總裁後，同時辭去Airbnb職位，與前高盛交易員Fred Ehrsam共同成立Coinbase，目的是方便人們交易虛擬貨幣時，不用再經銀行處理，避免被收取高佣金及難明的交易程序，同時希望在虛擬貨幣經濟中，建立一個更公平、更易接觸、高效率及透明度的金融系統，擺脫政府操縱貨幣。

禁員工講政治 激發辭職潮

Coinbase由加密貨幣錢包起家，2013年進軍交易所，利用區塊鏈技術，允許客戶在平台上進行加密貨幣交易。Coinbase歷來投資者包括美國著名孵化器Y Combinator、Union Square Ventures（USV）、Ribbit Capital、紐交所、德豐傑風險投資等，2017年D輪融資獲得1億美元後，估值高達16億美元，成為第一間加密貨幣的獨角獸。

受比特幣之父中本聰（Satoshi Nakamoto）啟發，Armstrong亦成為比特幣信徒，想營造「一個全球開放式的金融系統」，方便客戶直接交易比特幣、以太幣、Litecoin等，使資產去中心化成為主流，Armstrong希望「在未來5至10年內，讓10億人每天透過我們的產品，進入一個開放的金融體系。」

以為虛幣世界霧裡看花，但Coinbase卻是個乖孩子，已申請紐約DFS（金融服務部）BitLicense等所有監管牌照，目前在美國50個州份獲得轉賬交易牌照，以及33個國家的貨幣交易牌照。

不過，Armstrong管理作風惹來不少爭議，因限制員工在工作時間內討論總統大選及社會運動的話題，最終引發內部不滿，超過60名員工辭職。去年11月美國總統大選前，Armstrong就發表「無政治立場」聲明，強調Coinbase應專注於公司目標上，又指很多矽谷公司常見參與社會運動，即使用意是好，但會破壞企業價值觀，分散注意力及造成內部分裂，形容Coinbase將是「避難所」。

Armstrong不想公司與社運或政治拉上關係，但他亦成立了非弁利組織Givecrypto.org，以幫助世界各地沒有銀行賬戶的人獲得金融服務為宗旨，並透過分配加密貨幣，在經濟上賦予人們權力。

賺錢靠抽佣 佔收入96%

到底Coinbase是如何賺錢呢？根據美國證監會文件，主要收入來自加密貨幣交易業務（Transaction Revenue），即所收取的佣金及保證金費用，佔2020年全年收入11.4億美元的96%，盈利為3.22億元；截至去年12月底，比特幣和以太幣佔總交易量56%，故貨幣價格波動將很大程度上影響Coinbase收入。今年首季收入攀升至18億美元，盈利飆至7.65億美元，均超越去年全年。

招股書顯示，用戶已由去年底4,300萬名，激增至今年首季5,600萬名，短短三個月增加1,300萬名；期內，每月活躍用戶（MAU）則有610萬名。Coinbase管理的加密貨幣資產價值2,230億美元，在加密資產市場份額佔11.3%。

可是，Coinbase於2017年才首次錄得盈利，隨後兩年再虧損5,500萬美元、3,000萬美元，去年9月Coinbase估值亦低過60億美元。2012年成立Coinbase時，一枚比特幣僅價值6美元，但近年價格屢破頂達6萬美元，Coinbase亦水漲船高。持股20%（3,960萬股股票）Coinbase的Armstrong，身家已暴漲近130億美元（約1,009億港元），成為億萬富豪。

不少分析師視Coinbase上市為整個加密貨幣行業的「分水嶺」，但Armstrong承認，機構監管仍是最大的風險之一。另外，以交易額計，勁敵Binance仍以低手續費遙遙領先，又不時傳出將IPO，一旦成事，Coinbase難在股市上獨大。

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