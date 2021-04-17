樓市交投暢旺，樓價步入上升軌跡，北角寶馬山公務員樓怡和苑獲得買價追捧，更有單位以3,500萬元成交，賣貴1年前近1,000萬元。

市場消息指，樓齡近50年的北角寶馬山怡和苑，最新低層B室，一個實用面積1,479方呎的單位，以3,500萬元沽出，呎價高達23,665元。去年5月項目同層A單位以銀主盤拍賣形式沽出，單位大小相同，但該單位僅以2,575萬元成交，相隔不足一年，項目已經賣貴925萬元，升幅高達36%。

據悉，原業主2002年以500萬元買入單位，持貨19年轉手，賬面獲利高達3,000萬元，升幅高達6倍。

另外堅尼地城泓都新近都錄得一宗兩房戶以１,058萬元成交。利嘉閣分行經理黃國然表示，堅尼地城泓都1座中層E室，一個實用面積約470方呎兩房單位，原開價1,100萬元，放盤至今約8個月都未有承接，最終於日前以1,058萬元以交吉形式易手，減價42萬元或約4%，呎價22,511元，為市價成交。

據悉，原業主在2011年2月，以約560萬元買入上述單位，持貨約10年，現沽出轉手帳面賺約498萬元或89%。黃國然又指，泓都本月至今累錄約3宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約23,463元。現時屋苑暫有80個二手盤源提供，最低入場價由780萬元起。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略