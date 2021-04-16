【本報訊】長實（1113）在第二代掌舵人李澤鉅的策劃下，擬向父親的李嘉誠基金會收購四項基建資產，為提高股東會通過機會，日前宣佈上調回購股份上限至3.8億股。彭博昨日有評論文章質疑事件及回購股權的動機，指交易「必然存在利益衝突」，且認為回購毋須與交易掛鈎，同時質疑長實是否沒有其他更好的投資機會。

「交易存在利益衝突」

該文指出，現時長實手頭有77億美元現金，去年底淨債務權益比率亦很低，只有6.9%。故此，相對於以純現金進行交易，李氏家族是以相對優惠價格來增持長實股份，而就算長實於去年10年低位反彈34%，但其市淨率大約只有一半，遠低於五年平均值。

此外，今次收購李氏家族同時擔任買賣雙方，故文章認為當中必然存在利益衝突，同時亦出現資訊不對稱，故投資者應保持謹慎，並指51元的回購價格上限有機會是給股價設定上限，而不是充當收益的催化劑。

文章又指，這次收購顯示了李氏家族的野心，認為大股東應「說服投資者，這是否運用資金的最好方法。」

根據長江基建（1038）日前發出予股東的年報，集團指英國溢利貢獻下降44%至26.03億元，其中一項因素為新收購資產Northumbrian Water新規管期去年4月展開，為集團帶來的收益下降，而另外兩項Northern Gas Networks及Wales & West Gas Networks亦於本月初開展新規管期，相信收入亦會面臨相同情況。然而，在收購交易中，李嘉誠基金會僅僅向長實保證收購資產後兩年內，現金分派不少於9.1億元。