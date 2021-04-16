2011年「薯片叔叔」破天荒派6000元，有人讚有人彈，因為有人覺得派錢完全無針對社會問題，做法簡單，所以並非所有政黨一面倒唱好。但所有東西成為歷史以及有比較的時候，原來派6000元是多麼幸福的事，因為可以用來旅行、購物、交租等等。對比澳門年年派9000元，香港簡直少，但總好過不派。直至去年財政司司長陳茂波向每名合資格18歲或以上的香港人派10000元，民怨似乎有所降溫，而派錢真正成為大家最認同最理想的財政預算案，畢竟受疫情影響，失業人數大增，現金最實際。不過，最新財政預算案將10000元現金換成派5000元消費券，還要每月1000元不能累積。人們不禁要問，又麻煩又無聊，波叔究竟想甚麼？當然，有人想他離任，亦總有「粉絲」認為他功績不錯，但其實波叔仕途如何？行好運定衰運呢？

波叔生於1955年3月18日，屬戊，八字為乙未、己卯、戊寅，今次先不討論是身強還是身弱，因為波叔八字特別，可以是身強或身弱，當然如果計算錯誤，所有用神忌神、大運等等會完全不同。所以，今次會用分析角度出發，加上綜合坊間不同學派的分析而得出結論。波叔八字特點是屬木的官殺星非常重，亦出現所謂「官殺混雜」，天干或地支同時出現官殺星。先不論波叔究竟喜木還是忌木，重官殺星的人，容易當官或領導，加上會眷戀權位，性格具威嚴及殺氣。但官殺是克身的，官殺太旺，日主被克，性格上會膽小、做事多慮、缺乏鬥志，總是怕惹來麻煩，怕做錯事，但波叔不太完全符合以上性格，能初步斷定波叔身不太弱先能承受過重的官殺星，亦從而幫助波叔能一步一步攀上財爺之位。

波叔八字可以話過份側重，因為年柱月柱日柱都是充滿自身比肩劫財及官殺星，但如果他不忌官殺，會是典型身強格，忌火土，喜金水，或者有機會是從官殺格，喜水木？不如以波叔以往的經歷及面相分析加以配合。

波叔家境貧困，年幼時與家人住在石硤尾寮屋區，生活非常艱苦，他透露曾被人用一毫子引誘偷運白粉，幸好，他沒有誤入歧途，反而努力讀書考入香港中文大學。但是，他付不起學費，由李國寶父親李福樹替他交學費，然後每年暑假回會計師樓打工，賺學費兼報恩。大學畢業後，他先後任職稅務局助理評稅主任及建造業訓練局會計主任兼秘書長。1990年，他更創辦陳茂波合夥會計師行。1996至1997年，他擔任英國特許公認會計師公會香港分會主席。2006年，他擔任香港會計師公會會長。2008年至2012年，他擔任立法會議員（會計界功能界別）。2012年7月，他接替麥齊光出任發展局局長。2017年1月，他獲任命為財政司司長。 由以上資料可見，波叔一生先苦後甜，理論上行完衰運，慢慢接上對自己有用的大運。

波叔從5歲起大運，先行屬火土的大運，所以年幼時生活困難，儘管考到大學學位，但都付不起學費，畢業後工作仕途也是平平無奇。直到1990年他創辦合夥會計師行，運程慢慢好起來，權力、地位和賺錢能力一步一步向上。事關從1989年他會行十年屬水木的乙亥正官及偏財大運。照意思解釋，除了他命中的官星有力，大運行正官星，他容易當官、做領導或者取得重要職位，正正符合他的經歷。接下來就是1999年開始的甲戌七殺比肩大運，2009年是癸酉正財傷官大運，到了2019年是壬申偏財和食神大運。波叔一生人命運、工作、錢財和官職慢慢漸入佳境，可以預測他理論上是從官殺格或身強格，絕對不是有玄學家指他身弱喜火土，他不能行財運。

其實，為何波叔命格有不同說法？以波叔早一個大運從2009年行癸水正財運為例，癸和命中戊相合，合化成火，財星用神力量減去，加上流年行火土流年，容易不利他。參考從2012年至2018年這段時間，波叔的確醜聞不斷，包括涉嫌經營劏房及避稅事件、在新界東北發展計劃有利益衝突、誹謗訴訟、酒後及不小心駕駛和涉以離岸公司隱瞞資產等等。所以，不排除有玄學家認為他身弱不能行財運，但原來是和命中的原局合化成火，變成忌神。因為整體來說，這段時間波叔仍然官運亨利，權力、地位以及賺錢能力不斷提升，更加成為財政司司長。而踏入2019年十年壬申偏財和食神大運，原局再沒有合化局面，醜聞和負面新聞相對減少。

從面相方面看，波叔額頭生得最差，髮腳較低亦較窄，反映年少時家境清貧，幸好天庭算是飽滿，但可惜整體額頭不夠高、闊及飽滿，30歲前成就一般。到了眉眼顴鼻完全沒有問題，事業、權力和賺錢能力不斷提升。但到了晚年「下停」部份，波叔屬於「風字面」，腮骨稍寬，地閣呈方形，如果個人不貪心的話，理應無憂，但此面相的人性格有遠見，非常愛面子，自尊心極強，力求實際。不論從面相以及大運看，波叔都是先苦後甜，早年行火土大運不理想，慢慢行官殺財星食傷越來越好。

很多人說行大運、入大運就會好，但好的意思不代表發達，只代表各方面較順利，做事容易成功。講到底，一命二運三風水四積陰德五讀書，波叔雖然做財爺不算特別稱職，亦不被大多數香港人所支持及喜愛，但成功靠運氣，2月的民研顯示，波叔評分跌至32.3，仍屬特首司長最高。但32.3分大家認為合格嗎？2029年波叔將會踏入十年辛未土金大運，土為忌？不重要，因為估計到時「台已落，休已退」。

白雪

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